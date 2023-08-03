成都世大運／3日繼續拚獎牌 蘇柏亞跆拳道挑戰連霸

跆拳道女將蘇柏亞上屆世大運包辦女團、個人賽雙金，明天將在成都世大運女子53公斤級出賽，尋求連霸，而「台灣蝶王」王冠閎將在200公尺蝶式預賽登場，有機會游進準決賽。

跆拳道女將蘇柏亞曾在2018年亞運摘金，2019年拿坡里世界大學運動會更是跆拳道隊最風光的選手，不僅個人賽奪金，還幫助女團搶下金牌，明天將在女子53公斤級登場，首輪輪空，直接從16強賽出發。

台灣隊截至今天為止，以跆拳道項目占5銀3銅獎牌數最多，蘇柏亞明天有機會再為台灣踢下獎牌。

台灣女籃過去在世大運最佳成績是2011年銀牌，今年重返4強後，明天將與中國隊爭奪決賽門票，朝挑戰隊史紀錄邁進。

明天體操項目將輪到台灣女團上陣，丁華恬、賴品儒、林宜蓁、吳幸芬、王之媞將聯手爭取成隊獎牌，以及個人單項決賽門票。

明天游泳池畔有多場賽事，「台灣蝶王」王冠閎備受矚目，7月征戰在日本福岡舉行的世界游泳錦標賽，締造第1位游進決賽的台灣男子泳將紀錄，這次首度參加世大運，明天將在200公尺蝶式亮相，游進準決賽應該不難，甚至有機會直取決賽門票。

王星皓在2019年拿坡里世大運男子200公尺混合式摘銅，為台灣搶下世大運首面游泳獎牌，明天決賽將挑戰連2屆奪牌，而女子100公尺蛙式全國紀錄保持人林姵彣明天同樣將在100公尺蛙式決賽上陣，同樣將力拚獎牌。