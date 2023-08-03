成都世大運／跆拳道黑馬 鍾俊傑首度奪銀

儘管國際賽資歷並不顯赫，彰師大跆拳道好手鍾俊傑昨在世大運以黑馬之姿，於男子87公斤以上級賽事一路過關斬將挺進金牌戰，最終不敵今年世錦賽奪銅的土耳其選手阿泰什利，仍獲個人生涯第一面國際賽獎牌。

身為我國獎牌庫的跆拳道隊，昨賽前已進帳4銀1銅，昨出賽4名選手包括女子62公斤級邱少萱、女子73公斤以上級馬婷霞、鍾俊傑都挺進4強賽，最終馬婷霞、邱少萱銅牌作收，僅鍾俊傑搶下金牌戰門票，最後抱回銀牌。

彰師大教練蘇泰源說，鍾俊傑過去從未拿過全國冠軍，當國手機會更是屈指可數，「他身體條件不算好，但很努力，加上個性很拗，當大家覺得他不行時，就更想要證明自己，帶他的方式有點特殊，須用激將法戳他痛處。」