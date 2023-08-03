聽新聞
test
0:00 / 0:00

成都世大運／跆拳道黑馬 鍾俊傑首度奪銀

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
鍾俊傑（左）在跆拳道男子87公斤以上級奪下銀牌。／大專體育總會提供
鍾俊傑（左）在跆拳道男子87公斤以上級奪下銀牌。／大專體育總會提供

儘管國際賽資歷並不顯赫，彰師大跆拳道好手鍾俊傑昨在世大運以黑馬之姿，於男子87公斤以上級賽事一路過關斬將挺進金牌戰，最終不敵今年世錦賽奪銅的土耳其選手阿泰什利，仍獲個人生涯第一面國際賽獎牌。

身為我國獎牌庫的跆拳道隊，昨賽前已進帳4銀1銅，昨出賽4名選手包括女子62公斤級邱少萱、女子73公斤以上級馬婷霞、鍾俊傑都挺進4強賽，最終馬婷霞、邱少萱銅牌作收，僅鍾俊傑搶下金牌戰門票，最後抱回銀牌。

彰師大教練蘇泰源說，鍾俊傑過去從未拿過全國冠軍，當國手機會更是屈指可數，「他身體條件不算好，但很努力，加上個性很拗，當大家覺得他不行時，就更想要證明自己，帶他的方式有點特殊，須用激將法戳他痛處。」

世大運 成都世大運

延伸閱讀

成都世大運／鍾俊傑大器晚成 跆拳道奪銀一戰成名

成都世大運／跆拳道首秀奪銀 鍾俊傑謙稱闖進決賽是籤運好

打房奏效？台中投資客退散 3大熱區「消風」5區變黑馬

成都世大運／打出國際賽代表作 黑馬鍾俊傑銀牌作收

相關新聞

成都世大運／體操男團第6名作收 李智凱晉級3個人決賽

成都世大運在今天舉行男子體操個人資格賽與團體決賽，中華隊在「鞍馬王子」李智凱領軍下，最終在男團以第6名的成績作收，至於在...

成都世大運／馬拉松五點大戰力退地主 中華羽將奪金寫連霸

連兩屆打進世大運羽球混合團體賽決賽的中華羽球隊，今晚和地主中國大陸隊正面交鋒，首點混雙中華隊意外落敗，但「左手重砲」林俊...

成都世大運／打出國際賽代表作 黑馬鍾俊傑銀牌作收

成都世大運跆拳道我國男子87公斤以上級的鍾俊傑今天爆冷出擊，一路挺進到金牌戰，儘管最終不敵今年世錦賽奪銅的土耳其強敵阿泰...

成都世大運／跆拳道再奪牌！ 馬婷霞、邱少萱入帳雙銅

成都世大運跆拳道賽事，我國今天在女子62公斤級的邱少萱、女子73公斤以上級的馬婷霞、男子87公斤以上級的鍾俊傑都挺進到4...

成都世大運／與大陸鏖戰逾4小時 我羽球混團奪金2連霸

成都世大運中華隊再度添金牌，中華羽球隊歷經5點、超過4小時的馬拉松大戰，最終在「左手重砲」林俊易發揮，葉宏蔚和李佳馨「報...

成都世大運／3日繼續拚獎牌 蘇柏亞跆拳道挑戰連霸

跆拳道女將蘇柏亞上屆世大運包辦女團、個人賽雙金，明天將在成都世大運女子53公斤級出賽，尋求連霸，而「台灣蝶王」王冠閎將在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦