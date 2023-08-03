成都世大運／與大陸鏖戰逾4小時 我羽球混團奪金2連霸

成都世大運中華隊再度添金牌，中華羽球隊歷經5點、超過4小時的馬拉松大戰，最終在「左手重砲」林俊易發揮，葉宏蔚和李佳馨「報仇」成功下，以點數3：2力退地主中國大陸隊，驚濤駭浪中完成世大運混合團體賽連霸。

羽球向來是中華代表團在世大運的「獎牌庫」，2017年台北世大運更在「一姊」戴資穎領軍下在主場開出「5金行」；拿坡里世大運沒舉辦羽球，成都世大運再納入，中華隊在「左手重砲」林俊易、「中租學霸」許玟琪領軍下連兩屆打進混團賽金牌戰，昨天和地主更上演經典決戰。

混合團體賽採5點3勝制，首點混雙我國派上世界排名16的組合葉宏蔚／李佳馨，面對何濟霆／杜玥放不開身手，以11：21、12：21意外敗陣；第二點男單，世界排名25的「左手重砲」林俊易面對世界排名僅266的王正行陷入苦戰，不過在瓦解對手一個「局末點」下以22：20逆轉，再以21：17搶下第二局，將點數逼到1：1。

第三點許玟琪雖直落2敗給世界排名第9的韓悅，但葉宏蔚第四點男雙「復仇」，他和李芳至3局大戰力退地主任翔宇／譚強，壓軸上陣的女雙李佳馨／鄧淳薰更上演「以下克上」戲碼，世界排名20的寶島女將以以21：12、27：25拍下世界排名14的對手李汶妹／劉玄炫，為中華隊守住金牌。

中華代表團開幕第3日靠武術孫家閎太極拳奪下首金，昨天總算再有金牌入袋，加上跆拳道踢下1銀2銅，總獎牌數來到2金9金11銅。