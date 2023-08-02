成都世大運／鍾俊傑大器晚成 跆拳道奪銀一戰成名

沒有顯赫國際賽成績，在台灣也並非佼佼者，鍾俊傑憑藉著對跆拳道的執著與拚勁，成為今年成都世大運跆拳道大黑馬，拿下男子87公斤以上級銀牌，這也是他首面國際賽獎牌。

來自彰化師範大學的鍾俊傑去年首度入選世界跆拳道錦標賽國手，僅拿下1場勝利、在32強止步，匆匆結束首次世錦賽之旅，總是與獎牌絕緣體的他，這次參加成都世大運，終於繳出生涯代表作，勇闖決賽，最終以0比2不敵世錦賽銅牌得主土耳其選手阿泰什利（Emre Atesli），拿下銀牌。

在彰師大教練蘇泰源眼中，鍾俊傑態度認真，在國中、高中時都表現不錯，但並非最耀眼選手，蘇泰源接受中央社記者訪問時表示：「他從大一進來後，就很認真，自知本身條件不好，不是最聰明的，但很努力，個性很拗，大家覺得他不行，他偏偏就要做」。

鍾俊傑不服輸精神，讓蘇泰源留下深刻印象，鍾俊傑訓練時動作沒做好，也會主動要求再做1次，只是這股執著，對於鍾俊傑而言，猶如兩面刃。

蘇泰源表示：「他很認真，對自己表現會很在乎，有時候1、2個狀況處理不好，會跳脫不出情緒，沒辦法馬上用清晰頭腦面對當下狀況，就會持續陷入上1個錯誤中。」

鍾俊傑國際賽經歷屈指可數，翻閱全國大專校院運動會成績，鍾俊傑更未曾留下出賽紀錄，彰師大教練蘇泰源解釋，由於陣中有其他學長更優秀，加上今年又碰上東京奧運國手黃鈺仁復出，因此鍾俊傑至今全大運經歷一片空白。

在世大運出發前，蘇泰源並未特別設定替鍾俊傑目標，只希望鍾俊傑「盡力而為」，如今看到鍾俊傑站上世大運決賽舞台上，他開心直呼：「意外，真的意外，證明機會是留給努力的人」。

「他今天比賽真的超乎預期沉穩，不然我們早就派他去比全大運了」，蘇泰源表示，鍾俊傑今天對比賽掌握度更佳，能因應各種狀況使出正確招式，也是奪牌關鍵，只是決賽進攻若能更積極就更好，若鍾俊傑能維持世大運表現，「明年全大運我們會考慮（派他）」。

由於目前台灣跆拳道重量級選手仍占少數，蘇泰源希望，藉由鍾俊傑這面世大運獎牌，能讓其他選手看到，「我們雖然身材沒有其他國家好，但用其他方式，也有機會出頭天」。