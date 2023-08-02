成都世大運／跆拳道首秀奪銀 鍾俊傑謙稱闖進決賽是籤運好

跆拳道選手鍾俊傑今晚成都世大運男子87公斤以上級決賽以0比2不敵土耳其選手阿泰什利，收下銀牌；他賽後接受大會訪問時謙虛地說，闖進決賽是籤運好，可惜決賽發揮不佳。

來自彰化師範大學的鍾俊傑，首次參加世界大學運動就勇闖決賽，今天決賽對手為身高196公分的土耳其選手阿泰什利（Emre Atesli），對手不僅是去年歐洲錦標賽金牌，還是今年世錦賽銅牌得主。

不過，鍾俊傑決賽依舊毫無懼色，多次躲過對手攻擊，可惜攻勢未能順利施展，以0比1將首回合拱手讓人，次回合一度領先，可惜對手在最後24秒連續正拳和上端攻擊，讓鍾俊傑難以招架，最終以4比8落敗，收下銀牌。

鍾俊傑接受大會訪問時表示，除了感謝彰師大教練蘇泰源外，也對教練說：「對不起，教練我盡力了」。

談到首次世大運之旅，鍾俊傑指出，很開心能與各國好手對抗，讓他收穫不少，對於能闖進決賽，他認為是籤運好，只是決賽發揮不佳，讓他相當懊惱。