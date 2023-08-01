成都世大運／女籃逆轉匈牙利重返4強 彭曉彤釋放壓力淚崩

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華女籃8強逆轉匈牙利，球員開心慶祝。圖／大專體總提供
中華女籃8強逆轉匈牙利，球員開心慶祝。圖／大專體總提供

克服上半場7分差距，中華女籃今天成都世大運8強賽逆轉匈牙利，以75：72搶下4強門票，槍響一刻全隊開心慶祝，主控彭曉彤更是罕見的掉下激動淚水。

中華隊預賽打下全勝，以分組第一晉級8強賽，今天碰匈牙利打得辛苦，首節幾乎是林蝶撐場，半場還以32：39落後，靠第三節羅蘋先和彭曉彤連飆進3季外線反超比分，但決勝節差距再被匈牙利拉近，彭曉彤和林蝶讀秒階段雖有4罰3中演出，但最後1秒卻出現發球5秒違例失誤，讓比賽又陷入緊張。

驚濤駭浪中以3分差搶進4強賽，逼出了許多女將淚水，彭曉彤透露最後發球知道不能失誤，自己心裡也有默念5秒，沒想到裁判數秒速度更快，被吹違例的當下壓力超級大，很怕因為這次失誤導致不好結果，最後的壓力釋放才逼出淚水。

中華隊今年成員包括2017年台北世大運奪銅班底徐玉蓮和羅蘋，今天攻下全隊最佳16分、8籃板的林蝶和彭曉彤則是2019年拿坡里世大運後連莊國手，加上卓敬、林蝶、彭曉彤、羅培甄、王竫婷、廖瑋晴、許玟瑄、黃柔甄、趙云楓和林妘樺，下戰將在3日晚上7點半和地主爭金牌戰門票。

第一節就有9分貢獻的林蝶笑說，第一節末已經有點累，但賽前就告訴自己要主動進攻，「這三場都差不多，滿辛苦，對手身高和體重都有一定水準，還是要努力，打出我們的拚勁。」從上屆的學妹身份到現在的球隊核心，林蝶自評4年來有所進步，也要帶著學妹前進，「這次就是盡全力把這幾年的球技和經驗表現出來。」

中華女籃世大運最佳成績是2011年深圳的銀牌，2017年在台北留下銅牌，上屆拿坡里第6名作收，今年重返4強，教頭何正峰不諱言今天球員壓力十分大，「組訓到現在，看衰（我們）的比較多，球員也希望在這次賽事勇於挑戰，爭取最高榮譽，贏了達成4強目標。」他肯定女將這段期間的付出，他笑說：「很辛苦，但值得。」

中華隊4強賽要碰中國大陸，地主這次有亞洲盃奪下MVP的208公分韓旭坐鎮，林蝶坦言高度是一大劣勢，但仍會盡力一搏；何正峰也拿昨天中華男籃預賽擊退大陸當例子，「不管對誰都一樣，照自己節奏走，希望像昨天男籃打中國一樣，有這樣的態度。」

中華女籃8強逆轉匈牙利，球員開心慶祝，彭曉彤（右二）更落下激動淚水。圖／大專體總提供
中華女籃8強逆轉匈牙利，球員開心慶祝，彭曉彤（右二）更落下激動淚水。圖／大專體總提供
中華女籃8強逆轉匈牙利，球員開心慶祝。圖／大專體總提供
中華女籃8強逆轉匈牙利，球員開心慶祝。圖／大專體總提供

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