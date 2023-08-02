成都世大運／重演兩岸爭霸 中華男桌「銀」恨

成都世大運我國桌球男團昨天與地主中國大陸隊爭奪金牌，儘管在最終遭對手直落三點擊敗，但仍是連續兩屆以銀牌作收，連續六屆在男團奪牌，至於中華女籃昨天則是在8強賽以75：72險勝匈牙利，挺進到4強賽。

每屆出賽幾乎都是奪牌保證的桌球男團，儘管今年少了林昀儒坐鎮，仍一路過關斬將，在分組賽擊敗蒙古與美國且一點未失後，8強賽面對印度直落三取勝，4強賽才與強敵德國5局拉鋸，以3：2搶下金牌戰門票。

昨面對地主大陸上演上屆爭金戲碼，中華隊在前兩點分別派出楊子儀、黃彥誠，皆以1：3不敵大陸周愷與徐瑛彬，第三點中華隊由黎昕陽出戰薛飛力拚延長戰線，首局被薛飛以11：4拿下後，兩人第二局激烈拉鋸戰，並由黎昕陽以18：16扳平，不過最終薛飛仍以11：4、11：7關門收下金牌，中華男團雖拿下銀牌，但也追平上屆成績，並連6屆奪牌。

羽球混合團體8強賽我國最終以3：1擊敗美國，今早將與馬來西亞爭奪金牌戰門票，至於中華女籃昨8強賽則是碰上匈牙利，以3分差距險勝晉級4強，明天將與地主大陸爭奪金牌戰門票。