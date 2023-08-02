聽新聞
test
0:00 / 0:00

成都世大運／重演兩岸爭霸 中華男桌「銀」恨

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
中華桌球男團連兩屆銀牌作收。圖／大專體育總會提供
中華桌球男團連兩屆銀牌作收。圖／大專體育總會提供

成都世大運我國桌球男團昨天與地主中國大陸隊爭奪金牌，儘管在最終遭對手直落三點擊敗，但仍是連續兩屆以銀牌作收，連續六屆在男團奪牌，至於中華女籃昨天則是在8強賽以75：72險勝匈牙利，挺進到4強賽。

每屆出賽幾乎都是奪牌保證的桌球男團，儘管今年少了林昀儒坐鎮，仍一路過關斬將，在分組賽擊敗蒙古與美國且一點未失後，8強賽面對印度直落三取勝，4強賽才與強敵德國5局拉鋸，以3：2搶下金牌戰門票。

昨面對地主大陸上演上屆爭金戲碼，中華隊在前兩點分別派出楊子儀、黃彥誠，皆以1：3不敵大陸周愷與徐瑛彬，第三點中華隊由黎昕陽出戰薛飛力拚延長戰線，首局被薛飛以11：4拿下後，兩人第二局激烈拉鋸戰，並由黎昕陽以18：16扳平，不過最終薛飛仍以11：4、11：7關門收下金牌，中華男團雖拿下銀牌，但也追平上屆成績，並連6屆奪牌。

羽球混合團體8強賽我國最終以3：1擊敗美國，今早將與馬來西亞爭奪金牌戰門票，至於中華女籃昨8強賽則是碰上匈牙利，以3分差距險勝晉級4強，明天將與地主大陸爭奪金牌戰門票。

世大運 成都世大運

延伸閱讀

成都世大運／2日拚獎牌 射擊混雙出擊羽球搶進金牌戰

成都世大運／桌球男團爭金失利 中華單日進帳1銀1銅

成都世大運／逆轉匈牙利！中華女籃搶進4強對決地主

成都世大運／不敵強敵中國大陸 桌球男團連兩屆摘銀

相關新聞

成都世大運／女籃逆轉匈牙利重返4強 彭曉彤釋放壓力淚崩

克服上半場7分差距，中華女籃今天成都世大運8強賽逆轉匈牙利，以75：72搶下4強門票，槍響一刻全隊開心慶祝，主控彭曉彤更...

成都世大運／重演兩岸爭霸 中華男桌「銀」恨

成都世大運我國桌球男團昨天與地主中國大陸隊爭奪金牌，儘管在最終遭對手直落三點擊敗，但仍是連續兩屆以銀牌作收，連續六屆在男...

成都世大運／2日拚獎牌 射擊混雙出擊羽球搶進金牌戰

成都世大運台灣代表隊明天繼續分頭出擊，其中射擊10公尺空氣步槍混合賽將由拿過亞運金牌的呂紹全、林穎欣出賽，羽球混合團體有...

成都世大運／桌球男團爭金失利 中華單日進帳1銀1銅

成都世界大學運動會台灣代表隊今天單日獲得1銀1銅，全都是來自桌球，其中台灣男團與地主中國隊爭金失利，連2屆鍍銀，而女團4...

成都世大運／逆轉匈牙利！中華女籃搶進4強對決地主

成都世大運女籃8強賽今天晚上登場，中華隊克服上半場7分落後，第三節6記三分彈助陣下逆轉匈牙利，第四節再頂住對手追分壓力，...

成都世大運／不敵強敵中國大陸 桌球男團連兩屆摘銀

成都世大運桌球男子團體金牌戰今天由我國代表隊出戰地主中國大陸，儘管最終以0：3敗下陣來，但仍收下我國代表團本屆賽事的第8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦