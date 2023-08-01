快訊

「速食南霸天」丹丹漢堡廣東店歇業引粉絲哀號 業者說話了

中颱卡努暴風圈擦邊東北角 「這天」北轉決定影響侵台程度

成都世大運／2日拚獎牌 射擊混雙出擊羽球搶進金牌戰

中央社／ 台北1日電
中華羽球隊2日力拚混合團體金牌。圖／大專體總提供 曾博群
中華羽球隊2日力拚混合團體金牌。圖／大專體總提供 曾博群

成都世大運台灣代表隊明天繼續分頭出擊，其中射擊10公尺空氣步槍混合賽將由拿過亞運金牌的呂紹全、林穎欣出賽，羽球混合團體有望搶進金牌戰。

台灣射擊好手呂紹全、林穎欣曾在2018年雅加達亞運替台灣射下1面混雙金牌，明天將在射擊賽程最終日登場，只不過2人在個人賽事都表現差強人意，都未能闖進決賽，混合賽就看能否即時將狀態拉回。

至於曾在2019年拿坡里世大運獲得男子200公尺混合游泳銅牌的王星皓也將在本屆預賽初登場，很有機會挺進準決賽。

另外，由拿到東京奧運銀牌的「鞍馬王子」李智凱所領軍的男子體操隊也將在團體賽事出賽，這次世大運台灣體操團隊有李智凱、蕭佑然、葉政、曾為聖等人參加，其中李智凱、蕭佑然、葉政也是今年杭州亞運的代表隊選手，很有機會與各國一拚。

籤運極佳的台灣羽球代表隊，4強將對上馬來西亞，不過根據賽制，羽球明天將一日2戰，早上9時先進行4強，晚上6時直接進行金牌戰。

受到矚目的跆拳道項目，明天同樣有4人參賽，包括男子74公斤級的謝宗佑、男子87公斤級的鍾俊傑，女子62公斤級的邱少萱、女子73公斤級的馬婷霞。

世大運 成都世大運

延伸閱讀

成都世大運／混合團體8強賽拍下美國 中華羽將闖4強

成都世大運／羽球混團抽到上上籤！中華隊拚爭金奪銀

成都世大運／25公尺手槍陳俞如無緣決賽 明混雙拚獎牌

成都世大運／亞運金牌失準 呂紹全無緣決賽

相關新聞

成都世大運／不敵強敵中國大陸 桌球男團連兩屆摘銀

成都世大運桌球男子團體金牌戰今天由我國代表隊出戰地主中國大陸，儘管最終以0：3敗下陣來，但仍收下我國代表團本屆賽事的第8...

成都世大運／逆轉匈牙利！中華女籃搶進4強對決地主

成都世大運女籃8強賽今天晚上登場，中華隊克服上半場7分落後，第三節6記三分彈助陣下逆轉匈牙利，第四節再頂住對手追分壓力，...

成都世大運／中華隊擊垮中國男籃 陸網炸鍋：不播原來是怕大家砸電視

本屆世大運在中國大陸成都舉行，大陸男籃昨晚不敵中華隊，陸網全炸鍋。除了開罵球員和教練表現外，也調侃這場比賽沒有電視轉播。 本場比賽因這個副場館的設備問題，沒有提供電視轉播，想看比賽的球迷只能到現

成都世大運／2日拚獎牌 射擊混雙出擊羽球搶進金牌戰

成都世大運台灣代表隊明天繼續分頭出擊，其中射擊10公尺空氣步槍混合賽將由拿過亞運金牌的呂紹全、林穎欣出賽，羽球混合團體有...

成都世大運／桌球男團爭金失利 中華單日進帳1銀1銅

成都世界大學運動會台灣代表隊今天單日獲得1銀1銅，全都是來自桌球，其中台灣男團與地主中國隊爭金失利，連2屆鍍銀，而女團4...

成都世大運／混合團體8強賽拍下美國 中華羽將闖4強

成都世大運羽球的混合團體賽8強賽今晚登場，中華隊面對美國隊雖意外輸掉第一點混雙，但接續男單、女單和女雙都搶下勝利，以3：...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦