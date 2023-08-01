成都世大運／2日拚獎牌 射擊混雙出擊羽球搶進金牌戰

成都世大運台灣代表隊明天繼續分頭出擊，其中射擊10公尺空氣步槍混合賽將由拿過亞運金牌的呂紹全、林穎欣出賽，羽球混合團體有望搶進金牌戰。

台灣射擊好手呂紹全、林穎欣曾在2018年雅加達亞運替台灣射下1面混雙金牌，明天將在射擊賽程最終日登場，只不過2人在個人賽事都表現差強人意，都未能闖進決賽，混合賽就看能否即時將狀態拉回。

至於曾在2019年拿坡里世大運獲得男子200公尺混合游泳銅牌的王星皓也將在本屆預賽初登場，很有機會挺進準決賽。

另外，由拿到東京奧運銀牌的「鞍馬王子」李智凱所領軍的男子體操隊也將在團體賽事出賽，這次世大運台灣體操團隊有李智凱、蕭佑然、葉政、曾為聖等人參加，其中李智凱、蕭佑然、葉政也是今年杭州亞運的代表隊選手，很有機會與各國一拚。

籤運極佳的台灣羽球代表隊，4強將對上馬來西亞，不過根據賽制，羽球明天將一日2戰，早上9時先進行4強，晚上6時直接進行金牌戰。

受到矚目的跆拳道項目，明天同樣有4人參賽，包括男子74公斤級的謝宗佑、男子87公斤級的鍾俊傑，女子62公斤級的邱少萱、女子73公斤級的馬婷霞。