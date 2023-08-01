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成都世大運／桌球男團爭金失利 中華單日進帳1銀1銅

中央社／ 台北1日電
中華桌球男團黃彥誠(右)迎戰大陸好手徐瑛彬。圖／大專體總提供
中華桌球男團黃彥誠(右)迎戰大陸好手徐瑛彬。圖／大專體總提供

成都世界大學運動會台灣代表隊今天單日獲得1銀1銅，全都是來自桌球，其中台灣男團與地主中國隊爭金失利，連2屆鍍銀，而女團4強止步，並列銅牌作收。

台灣桌球男團過去在世大運都表現不俗，2011年、2013年、2015年、2017年連續4屆摘銅，而2019年世大運重返決賽，但鎩羽而歸，今天男團決賽再碰上中國隊，黃彥誠、楊子儀、黎昕陽3人聯手同樣未能突圍，以0比3落敗，收下銀牌。

台灣桌球女團闖進4強後，昨天同樣輸給中國，並列銅牌，加上這2面桌球獎牌，台灣隊截至今天為止，累積1金8銀9銅。

球類運動部分，台灣隊在羽球混合團體賽8強賽以3比1擊敗美國，確定至少銅牌起跳（將計入之後獎牌榜）；台灣女籃8強賽以75比72逆轉匈牙利，挺進4強，同樣有機會為台灣再添獎牌。

台灣泳將黃渼茜上午在女子50公尺蝶式預賽游出26秒98、排名第11晉級，儘管準決賽將成績推進至26秒74，但名次不變，以0.14秒差距無緣決賽。莊沐倫男子100公尺仰式預賽以55秒53、第16名吊車尾晉級，準決賽繳出55秒16，名列第11，未能挺進決賽。

清華大學的神槍手陳俞如日前拿下世大運女子10公尺空氣手槍銅牌後，今天挑戰個人第2面獎牌失利，在25公尺手槍快射最後1輪表現失常，最終排名第19名，無緣決賽。

世大運 成都世大運

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