成都世大運／不敵強敵中國大陸 桌球男團連兩屆摘銀

成都世大運桌球男子團體金牌戰今天由我國代表隊出戰地主中國大陸，儘管最終以0：3敗下陣來，但仍收下我國代表團本屆賽事的第8面銀牌，男團也完成連續6屆奪牌的紀錄。

我國這次桌球男團由黃彥誠、楊子儀、黎昕陽、王晨又、楊嘉安組成，在8強賽直落三擊敗印度後，昨天的4強賽面對強敵德國更是在苦戰5點後以3：2勝出，挺進到金牌戰。

而今天金牌戰中華隊也遭遇強敵中國大陸，在首點單打排出世界排名第157名的楊子儀出戰世界男單排名第79名的周愷，儘管開賽後楊子儀一度領先，但仍是遭到周愷以11：5、11：5率先聽牌，第3局楊子儀展現韌性以12：10扳回一城後乘勝追擊，第4局更是打出4：1的開局攻勢，不過周愷仍是即時回穩，以11：6先下一點。

至於第二點中華隊則是由黃彥誠出戰世界排名第38名的徐瑛彬，在首局由徐瑛彬以11：7拿下後，第二局黃彥誠也以11：8扳回一城，但後2局徐瑛彬仍展現更高的穩定性，以11：9、11：7拿下第二點。

關鍵的第三點，中華隊則是由黎昕陽出戰薛飛，在首局由薛飛以11：4拿下後，第二局兩人則是展開了激烈拉鋸戰，最終由黎昕陽以18：16扳平戰局，不過最後兩局薛飛仍是以11：4、11：7關門，幫助大陸收下金牌，我國男團則是連續兩屆拿下銀牌，連續6屆奪下獎牌。