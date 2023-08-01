成都世大運／不敵世錦賽金牌 林婕妤無緣跆拳道獎牌

台灣選手林婕妤今天在成都世界大學運動會跆拳道女子67公斤級8強賽，以0比2不敵2022年世錦賽金牌、比利時選手沙里，無緣獎牌，結束首次世大運之旅。

台灣隊在上屆世大運跆拳道項目一共獲得2金6銀3銅，今年包括羅嘉翎女子對打57公斤級銀牌在內，累積4銀1銅，本屆跆拳道首金還未開張。

成都世大運跆拳道項目今天將產生4面金牌，台灣共有4名選手參賽，相較於男子58公斤級黃昱翔、80公斤級陳均瑋相繼在16強止步，施云偵、林婕妤2名女將都闖進8強，只差1勝就能確保獎牌入袋。

施云偵下午在女子49公斤級8強賽登場，面對德國選手基斯卡爾特（Supharada Kisskalt），最終以5比19、2比10落敗，無緣晉級。

林婕妤女子67公斤級8強賽對手為比利時小將沙里（Sarah Chaari），儘管沙里年僅18歲，已曾在2022年世界錦標賽摘下金牌，面對實力高出一截的對手，林婕妤以0比10、0比8敗下陣來。