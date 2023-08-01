快訊

中颱卡努增強！氣象局今晚8時30分發布海警

韓國瑜憂侯友宜民調提備案？朱立倫批無謂放話 揭黨內數據：侯已追上柯

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

成都世大運／不敵世錦賽金牌 林婕妤無緣跆拳道獎牌

中央社／ 台北1日電
世大運跆拳道今天4名選手衝擊獎牌失利。
世大運跆拳道今天4名選手衝擊獎牌失利。

台灣選手林婕妤今天在成都世界大學運動會跆拳道女子67公斤級8強賽，以0比2不敵2022年世錦賽金牌、比利時選手沙里，無緣獎牌，結束首次世大運之旅。

台灣隊在上屆世大運跆拳道項目一共獲得2金6銀3銅，今年包括羅嘉翎女子對打57公斤級銀牌在內，累積4銀1銅，本屆跆拳道首金還未開張。

成都世大運跆拳道項目今天將產生4面金牌，台灣共有4名選手參賽，相較於男子58公斤級黃昱翔、80公斤級陳均瑋相繼在16強止步，施云偵、林婕妤2名女將都闖進8強，只差1勝就能確保獎牌入袋。

施云偵下午在女子49公斤級8強賽登場，面對德國選手基斯卡爾特（Supharada Kisskalt），最終以5比19、2比10落敗，無緣晉級。

林婕妤女子67公斤級8強賽對手為比利時小將沙里（Sarah Chaari），儘管沙里年僅18歲，已曾在2022年世界錦標賽摘下金牌，面對實力高出一截的對手，林婕妤以0比10、0比8敗下陣來。

世大運 成都世大運

延伸閱讀

成都世大運／邱義睿「8強王子」翻身 跆拳道摘銀證明自己

成都世大運／跆拳道決賽想太多 黃映瑄與金牌擦身而過

成都世大運／羅嘉翎奪銀續拚亞運 與傷共存成重要課題

成都世大運／「銀」不停 邱義睿敗給韓將無緣首金

相關新聞

成都世大運／中華隊擊垮中國男籃 陸網炸鍋：不播原來是怕大家砸電視

本屆世大運在中國大陸成都舉行，大陸男籃昨晚不敵中華隊，陸網全炸鍋。除了開罵球員和教練表現外，也調侃這場比賽沒有電視轉播。 本場比賽因這個副場館的設備問題，沒有提供電視轉播，想看比賽的球迷只能到現

成都世大運／田徑開賽 林祐賢、陳玟溥100公尺晉準決賽

成都世大運田徑賽事今天正式起跑，上午登場的男子100公尺預賽，我國兩名好手陳玟溥、林祐賢分別跑出10秒50與10秒53的...

成都世大運／不敵世錦賽金牌 林婕妤無緣跆拳道獎牌

台灣選手林婕妤今天在成都世界大學運動會跆拳道女子67公斤級8強賽，以0比2不敵2022年世錦賽金牌、比利時選手沙里，無緣...

成都世大運／羽球混團抽到上上籤！中華隊拚爭金奪銀

成都世大運羽球先進行的混合團體賽程，實力強勁的中華隊預賽連退愛沙尼亞、香港和德國，且都是5點橫掃，以一點未失之姿取得D組...

成都世大運／輸中華隊有壓力 CBA球星張寧：比輸歐美還多

成都世大運中國大陸男籃擁有多位現役CBA好手，卻在昨晚以84：97輸給中華男籃，吞下三連敗，也遭到陸網砲轟。主力球星張寧坦言，這場輸掉後會有很多壓力。 現年26歲的張寧本季效力CBA山西隊，入選

成都世大運／25公尺手槍陳俞如無緣決賽 明混雙拚獎牌

成都世大運今天進入射擊倒數第二天賽程，日前在女子10公尺空氣手槍拿下銅牌的我國好手陳俞如，昨天在女子25公尺手槍慢射一度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦