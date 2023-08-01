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成都世大運／羽球混團抽到上上籤！中華隊拚爭金奪銀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華羽球隊的李芳至（左）和柏禮維。圖／大專體總提供
中華羽球隊的李芳至（左）和柏禮維。圖／大專體總提供

成都世大運羽球先進行的混合團體賽程，實力強勁的中華隊預賽連退愛沙尼亞、香港和德國，且都是5點橫掃，以一點未失之姿取得D組龍頭，且8強抽籤更抽到「上上籤」，避開地主中國大陸、日本和南韓等隊伍，今天下午5點8強賽先和美國對決，有望直闖金牌戰。

中華隊今年世大運陣容堅強，包括「左手重砲」林俊易、「中租學霸」許玟琪和混雙世界排名16的葉宏蔚／李佳馨都在陣中，分組賽展現全面宰制力，沒有失掉過任何一點。

世大運羽球分組預賽分4組，預賽結束後取前2進行淘汰賽，分組預賽排名第1的隊伍先在8強排定位，各組第2再抽籤依序排入。中華隊籤運極佳，和香港、馬來西亞及美國位於籤表下半區，今天5點面對美國順利出線後的假想敵是B組龍頭馬來西亞；籤表上半區，地主大陸8強碰日本，南韓和泰國爭另張4強門票。

混合團體賽採5點3勝制，分別是男單、女單、男雙、女雙和混雙，8強賽排點也出爐，依序是混雙、男單、女單、男雙和女雙，中華隊第一點混雙由柏禮維搭配張淨惠，男單由李佳豪上場，女單由宋碩芸擔綱，男雙葉宏蔚搭李芳至，壓軸女雙派上李佳馨／鄧淳薰。

中華隊8強過關不是問題，明天9點將進行4強賽，勝隊就可晉級明天下午5點半進行的金牌戰。

世大運 成都世大運

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