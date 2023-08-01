成都世大運／輸中華隊有壓力 CBA球星張寧：比輸歐美還多
成都世大運中國大陸男籃擁有多位現役CBA好手，卻在昨晚以84：97輸給中華男籃，吞下三連敗，也遭到陸網砲轟。主力球星張寧坦言，這場輸掉後會有很多壓力。
現年26歲的張寧本季效力CBA山西隊，入選明星賽，例行賽場均17.7分。另外，包括趙柏清、祝銘震及王嵐嶔都是目前所屬職業隊主力。
張寧賽後受訪時直言這場球很困難，「我們輸了10幾分吧，可能比我們之前輸歐美球隊還多，會有很多困難在我們身上。這場輸球後，可能我們回到隊裡會有很大的壓力。」
張寧接著精神喊話，「因為後面還有2場比賽，我們還有時間調整，然後讓大家看到我們的態度，看到我們積極調整的過程。相信大家對我們的期待可能不是輸贏，一定是籃球本身的精神態度，這可能是大家希望看到的。」
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