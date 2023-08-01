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成都世大運／中華隊擊垮中國男籃 陸網炸鍋：不播原來是怕大家砸電視

聯合新聞網／ 綜合報導
中華男籃在世大運預賽力壓中國大陸，拿下驚奇一勝。 大專體總提供
中華男籃在世大運預賽力壓中國大陸，拿下驚奇一勝。 大專體總提供

本屆世大運在中國大陸成都舉行，大陸男籃昨晚不敵中華隊，陸網全炸鍋。除了開罵球員和教練表現外，也調侃這場比賽沒有電視轉播。

本場比賽因這個副場館的設備問題，沒有提供電視轉播，想看比賽的球迷只能到現場。前天慘輸巴西58分的中華隊，本場表現脫胎換骨，上半場打完只落後2分，第三節更是狂轟30分取得雙位數領先，第四節持續保住領先優勢，最終以97：84賞給大陸隊3連敗。

本場比賽輸球後，大陸網友紛紛在微博、虎撲等論壇上開罵，「臉都不要了？家門口一場不勝，咱們的大學生真的有這麼差嗎？」、「有職業的都打不過」、「把對手打成了nba球員」、「這一失利將永載史冊」、「連省隊都打不過，丟臉啊」。

賽前，陸網友質疑主辦方沒有轉播地主隊賽事，但賽後風向卻是大逆轉，「不播原來是怕大家砸電視」、「排隊給主辦方道歉」、「給我省了一個手機，幸虧沒直播」、「組委會怕是提前找青城山道士算了命」、「背後真相令人暖心」。

世大運 成都世大運

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