成都世大運／金牌戰敗陣 跆拳道單日3銀

向來是中華代表團「獎牌庫」的中華跆拳道隊，成都世大運對打首日賽程就有3名選手闖進金牌戰，可惜打頭陣的黃映瑄、東京奧運奪銅的名將羅嘉翎以及杭州亞運國手邱義睿最終戰都敗陣，單日3銀入袋。

跆拳道先進行的對打賽程，中華隊已有1銀1銅，昨對打首日賽程進行女子46公斤級、57公斤級，以及男子54公斤級和68公斤級賽事，中華隊僅男子54公斤級陳家樂第二輪止步，包括羅嘉翎在內的3名台將都踢進最終戰，但最先上場的黃映瑄金牌戰1：2敗給哈薩克巴吉舍娃，女子57公斤級的羅嘉翎和男子68公斤級代表邱義睿接連敗給南韓對手，沒能打回代表團第2面金牌。

南韓金允珍昨前兩回合分數都勝過羅嘉翎，讓羅嘉翎忍不住淚灑賽台，不過3名奪牌台將都是首度參加世大運，邱義睿更坦言沒想過能踢進金牌戰，銀牌為備戰亞運添信心，他說：「在杭州也會設定進決賽為目標。」