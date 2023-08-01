聽新聞
test
0:00 / 0:00

成都世大運／金牌戰敗陣 跆拳道單日3銀

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
邱義睿（左起）、羅嘉翎和黃映瑄踢回銀牌。圖／大專體總提供
邱義睿（左起）、羅嘉翎和黃映瑄踢回銀牌。圖／大專體總提供

向來是中華代表團「獎牌庫」的中華跆拳道隊，成都世大運對打首日賽程就有3名選手闖進金牌戰，可惜打頭陣的黃映瑄、東京奧運奪銅的名將羅嘉翎以及杭州亞運國手邱義睿最終戰都敗陣，單日3銀入袋。

跆拳道先進行的對打賽程，中華隊已有1銀1銅，昨對打首日賽程進行女子46公斤級、57公斤級，以及男子54公斤級和68公斤級賽事，中華隊僅男子54公斤級陳家樂第二輪止步，包括羅嘉翎在內的3名台將都踢進最終戰，但最先上場的黃映瑄金牌戰1：2敗給哈薩克巴吉舍娃，女子57公斤級的羅嘉翎和男子68公斤級代表邱義睿接連敗給南韓對手，沒能打回代表團第2面金牌。

南韓金允珍昨前兩回合分數都勝過羅嘉翎，讓羅嘉翎忍不住淚灑賽台，不過3名奪牌台將都是首度參加世大運，邱義睿更坦言沒想過能踢進金牌戰，銀牌為備戰亞運添信心，他說：「在杭州也會設定進決賽為目標。」

世大運 成都世大運 羅嘉翎

延伸閱讀

成都世大運／跆拳道決賽想太多 黃映瑄與金牌擦身而過

成都世大運／羅嘉翎奪銀續拚亞運 與傷共存成重要課題

成都世大運／「銀」不停 邱義睿敗給韓將無緣首金

成都世大運／不敵南韓對手 東奧名將羅嘉翎「銀」恨

相關新聞

成都世大運／金牌戰敗陣 跆拳道單日3銀

向來是中華代表團「獎牌庫」的中華跆拳道隊，成都世大運對打首日賽程就有3名選手闖進金牌戰，可惜打頭陣的黃映瑄、東京奧運奪銅...

成都世大運／彭家楙摘銅 男桌打進金牌戰

上屆世大運奪下1金1銅的射箭女將彭家楙，成都世大運再射下反曲弓女子個人賽銅牌，這面中華代表團昨天第一塊獎牌入袋後，包括桌...

成都世大運／第三節寫驚奇30分轟垮中國 中華隊奪首勝

揮別前兩戰大幅落敗陰霾，中華男籃今天成都世大運分組最終戰面對地主大陸隊，在高錦瑋轟下26分，游艾喆13分、11助攻「雙1...

成都世大運／桌球男團5點大戰力退德國 連兩屆拚進金牌戰

中華桌球隊男子隊和女子隊雙雙闖進成都世大運團體賽4強，晚上進行的4強賽，女子隊雖不敵地主中國大陸隊，仍有一面銅牌進帳；男...

成都世大運／邱義睿「8強王子」翻身 跆拳道摘銀證明自己

過去常因克服不了心魔而在8強止步，讓邱義睿擁有「8強王子」稱號，這次在成都世大運跆拳道奪銀，教練劉祖蔭給予高度肯定，期待...

成都世大運／跆拳道決賽想太多 黃映瑄與金牌擦身而過

19歲的台灣跆拳道小將黃映瑄今晚成都世大運女子46公斤級決賽爭金失利，輸給哈薩克選手巴基舍娃，教練張盛國表示，黃映瑄是判...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦