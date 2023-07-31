成都世大運／邱義睿「8強王子」翻身 跆拳道摘銀證明自己

過去常因克服不了心魔而在8強止步，讓邱義睿擁有「8強王子」稱號，這次在成都世大運跆拳道奪銀，教練劉祖蔭給予高度肯定，期待邱義睿能汲取世大運經驗，在亞運締造佳績。

身高186公分的邱義睿去年首度參加世界跆拳道錦標賽，即展現大將之風闖進8強賽，在迎接生涯首次亞運之前，先在成都世界大學運動會登場。

邱義睿今天一路過關斬將、進入跆拳道男子68公斤級決賽，可惜今晚決賽表現綁手綁腳，未能發揮優勢，最終以3比11、3比5不敵韓國選手李相烈（LeeSangryeol，音譯），收下銀牌。

杭州亞運跆拳道代表隊總教練劉祖蔭也相當關注邱義睿在世大運表現，趁著比賽空檔適時給予鼓勵，他接受中央社記者訪問時表示，對於邱義睿能闖進世大運決賽並不意外。他認為，邱義睿平時練習時，技術就有一定水準，只是常常比賽時因為壓力而影響表現。

劉祖蔭原本看好邱義睿今年世錦賽就有機會爭取佳績，可惜因為邱義睿賽前1週扭傷腳，影響發揮。

劉祖蔭表示，過去邱義睿常因為無法調適場上的壓力，導致從領先被逆轉，「技術層面基本上都OK，但壓力、心態處理不好，常常都是轉勝為敗，最後才有8強王子之稱，因為都輸在8強」。

邱義睿今年荷蘭公開賽摘銅後，似乎開始轉變，過去曾是東京奧運國手黃鈺仁陪練員的他，如今把握世大運機會證明自己。劉祖蔭認為，邱義睿「有點開竅」，加上這次世大運表現，他期待邱義睿能在杭州亞運舞台盡力發揮、奪取佳績。