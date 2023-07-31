成都世大運／第三節寫驚奇30分轟垮中國 中華隊奪首勝

揮別前兩戰大幅落敗陰霾，中華男籃今天成都世大運分組最終戰面對地主大陸隊，在高錦瑋轟下26分，游艾喆13分、11助攻「雙10」助陣下，第三節狂轟30分，最終以97：84力退地主，勝場開張外更讓地主吞下3連敗。

中華隊首戰碰立陶宛，下半場遭拉開差距，最終以30分差距吞敗，第二戰碰巴西更以60：118輸球，不過今天面對陣中有6名CBA資歷選手的地主，首節中華隊以20：26緊咬，半場也只以46：48落後。

關鍵第三節，中華隊蔡宸綱第三節個人連拿7分，帶動中華隊打出13：6的開節攻勢；節末高錦瑋先飆外線，最後11秒更完成「3分打」，中華隊單節轟下30分，三節打完反取得76：66領先。

第四節高錦瑋、邱子軒、呂威霆點點開花，為中華隊保持住領先優勢，最終就以97：84賞給地主3連敗，雖仍無緣8強但打下精彩勝利。

大陸共有5名球員身高超過2公尺，且有6名選手有職籃CBA資歷，趙柏清、張寧、祝銘震和王嵐嶔都是目前所屬職業隊主力，但中華隊今天點點開花，5人得分兩位數，剛獲得T1聯盟選秀會的「榜眼」高錦瑋三分球8投5中轟下全場最高的26分，游艾喆13分、11助攻「雙10」，蔡宸綱15分，邱子軒和呂威霆各11分，聯手為中華隊打下成都世大運第一勝。

中華隊游艾喆上籃。 大專體總提供

中華隊高錦偉。 大專體總提供