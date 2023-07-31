成都世大運／跆拳道決賽想太多 黃映瑄與金牌擦身而過

19歲的台灣跆拳道小將黃映瑄今晚成都世大運女子46公斤級決賽爭金失利，輸給哈薩克選手巴基舍娃，教練張盛國表示，黃映瑄是判斷力很好的選手，但決賽領先的時候，就是想太多。

黃映瑄去年世界跆拳道錦標賽以黑馬之姿，摘下女子46公斤級銅牌，展現初生之犢不畏虎的精神，國際賽初登場就有好的開始。

黃映瑄今年征戰國際賽累積經驗，成熟的心理素質，讓她在賽場上屢創佳績，接連奪得富吉拉跆拳道公開賽銀牌、加拿大跆拳道公開賽銅牌、美國跆拳道公開賽銀牌、荷蘭跆拳道公開賽金牌，世界排名上升至第15名。

黃映瑄生涯首度參加世大運，父母和弟弟特別到場相挺助陣，近期帶隊移地訓練的教練張盛國也特別抽空飛往成都，黃映瑄也未辜負外界期待，順利闖進金牌戰。

黃映瑄在女子46公斤級決賽迎戰哈薩克選手巴基舍娃（Rita Bakisheva），雙方剛開賽先採保守應戰，相互試探後，黃映瑄靠著正拳和中端攻擊，取得6比0領先，對手隨後攻勢轉趨主動，並靠著側踩、旋踢逆轉，黃映瑄以6比10讓出首回合。

黃映瑄第2回合先靠著中端攻擊搶下分數，隨後對手扳成3比3平手，但因黃映瑄攻勢占優勢，因此判定由黃映瑄拿下次回合。

黃映瑄第3回合先被對手側踩丟分，後續表現顯得急躁，且再遭對手上端攻擊，最終以2比10落敗，世大運首秀以銀牌作收。

教練張盛國賽後接受中央社記者訪問時表示，黃映瑄16強、8強賽面對伊朗和印尼選手都贏得很驚險，後來晉級決賽後，領先時變得想太多，導致心態有點慌亂，賽後與黃映瑄討論時，也印證了這點。

張盛國透露，黃映瑄擁有很好的判斷力，常常能掌握更多獲勝機會，「今天決賽領先時，可能一直在想接下來要做什麼」。他嘆氣地說：「成也這個，敗也這個，真的很可惜。」

黃映瑄今年世錦賽因為還在適應新動作，曾陷入低潮，張盛國這次世大運賽前未給黃映瑄太大壓力，只希望黃映瑄享受比賽、盡力發揮，他表示，「打到冠亞軍賽，已經出乎預期」。