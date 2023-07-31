成都世大運／羅嘉翎奪銀續拚亞運 與傷共存成重要課題

台灣跆拳道選手羅嘉翎帶傷迎接首次世大運，今天成都世大運女子57公斤級決賽以0比2不敵亞運勁敵之一的韓國選手金優貞，面對9月杭州亞運，教練劉聰達說，如何與傷共存將是重要課題。

東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎今年5月世錦賽拿下銀牌後反映左腳踝疼痛，經檢查有2處裂縫，在爭取巴黎奧運積分關鍵期，只能設法與傷共存，目前暫居巴黎奧運女子57公斤級積分排行榜第6名的她，必須在年底前力拚前5，才有機會直接憑藉著排名直取巴黎奧運入場券。

21歲的羅嘉翎首度參加世界大學運動會，今天在女子57公斤級展開首秀，首輪輪空，16強、8強、4強賽都以直落2過關。

羅嘉翎決賽面對韓國選手金優貞（Kim Yu Jin，音譯），開賽連續被對手中端攻擊，儘管隨後趁著對方近身時前腳旋踢追分，但對方憑藉著上端旋踢，添得分數，羅嘉翎以3比9丟掉首回合。

羅嘉翎第2回合倒數1分9秒先靠著上端攻擊取得領先，但對手隨後以前腳旋踢以及中端攻擊逆轉，羅嘉翎最終以5比7落敗。

教練劉聰達接受中央社訪問時表示，韓國選手金優貞具有一定實力，為2019年世大運金牌，也是羅嘉翎在杭州亞運鎖定對手之一。

劉聰達指出，羅嘉翎今天開賽就失分，關鍵在於攻擊後腳步未移動，而決賽未能發揮水準，他推測可能與受傷有關，近期訓練量減少，也會影響爆發力和體能。

在結束首次世大運之旅後，羅嘉翎在亞運前將先參加巴黎大獎賽，面對下半年密集賽程，劉聰達也憂心羅嘉翎傷勢加劇，他說：「也沒辦法休息，怎麼樣在比賽跟傷勢之間取得平衡，將是重要課題。」