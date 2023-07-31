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成都世大運／不敵哈薩克女將 黃映瑄跆拳道奪銀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
跆拳道女將黃映瑄（左）踢進金牌戰。圖／大專體總提供
跆拳道女將黃映瑄（左）踢進金牌戰。圖／大專體總提供

成都世大運跆拳道對打賽程今天登場，中華隊4個量級就有3名選手踢進金牌戰，率先登場的黃映瑄面對哈薩克的巴吉舍娃（Rita Bakisheva）沒能演出逆轉勝，以1：2敗陣，仍獲得一面銀牌。

今天進行的對打賽程包括女子46公斤級、57公斤級和男子54公斤級及68公斤級，中華隊僅男子54公斤級的陳家樂第二輪止步，另外3名選手都闖進金牌戰，羅嘉翎將和南韓金允珍（Kim Yujin，音譯）爭金，邱義睿將和南韓李相烈（Lee Sang Ryeol，音譯）爭男子68公斤級金牌。

跆拳道新規則今年6月實行，將以往的3回合總分制改為回合制，每回合分數重新計算，3回合中先拿下2回合的選手就奪勝，黃映瑄第一回合率先得分，但取得5：0領先後，哈薩克女將積極搶攻，申訴成功後更拿到3分，連續攻勢下反以10：6逆轉黃映瑄，搶下第一回合。

第二回合黃映瑄中端攻擊先得2分，但遭巴吉舍娃3：3追平，黃映瑄讀秒階段雖想搶分，但上端攻擊沒能擊中對手，不過在判定下獲得第二回合勝利，將戰局延長到決勝第三回合。

第三回合巴吉舍娃先取得2：0領先，雖因跌倒遭罰1分，但黃映瑄攻勢都未果，最後5秒哈薩克又申訴成功，最終就以10：2踢下黃映瑄，取得對打的第一面金牌。

上屆拿坡里世大運，中華跆拳道隊對打個人賽就奪下1金2銀2銅，另外在女子團體賽奪金、男子團體賽摘銅，上屆踢下唯一金牌的蘇柏亞也將在女子53公斤級挑戰衛冕。

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