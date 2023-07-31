成都世大運／告別戰奪銅 彭家楙特別與他分享

確定世大運「告別戰」再奪獎牌的當下，我國射箭女將彭家楙一手拿弓，一手比出半個愛心手勢，連兩屆射下反曲弓女子個人賽銅牌的她透露，最後一次世大運不想留下遺憾，且這次還是和啟蒙恩師歐翼一同出征成都，讓這面銅牌更具意義。

彭家楙上屆拿坡里世大運奪下混雙金牌和個人賽銅牌，今年個人賽再登頒獎台，也是中華射箭隊最後一面成都世大運獎牌，她笑說賽前當然有設下更高目標，雖然沒能超越上屆，但接續還有9月登場的杭州亞運，「沒關係，繼續努力。」

今年中華反曲弓射箭隊幾乎都是世大運新鮮人，彭家楙是難得連莊國手的成員，她透露帶回獎牌的高興情緒，一大部分是因為和從小到大的教練歐翼合作，「他也是第一次在那麼大型的比賽，領導我接受比賽。」師徒倆從祥安國小時期就結緣，歐翼今天在現場見證愛徒奪牌，為彭家楙的世大運最終戰留下更棒回憶，她也特別感謝家人每天傳訊息加油打氣，鼓勵自己專心、享受比賽。

彭家楙是唯一晉級反曲弓個人賽獎牌戰的台將，今天先登場的4強賽，她和哈薩克選手黛安娜（Diana Tursunbek）一路激戰到「加射」，可惜最後一箭落到8分區，錯過金牌戰機會，但銅牌戰她碰南韓李佳賢（Lee Gahyun，音譯）上演逆轉勝，輸掉首局下連趕3局，為中華射箭隊再進帳1面銅牌。

談到4強賽的最後一支箭，彭家楙坦言可惜，「但也不會因為加射輸掉氣勢低落，回到休息的地方，重新調整心態，和自己對話、相信自己，迎接下一場的比賽。」