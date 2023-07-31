成都世大運／孫家閎比賽歌曲惹議 聲明尊重運動發源地

台灣男子武術好手孫家閎在本屆世大運摘下1金1銀，不過他在比賽時播放的歌曲，卻被拿來大做文章。今天孫家閎透過大專體總發出聲明：「尊重運動發源地，亞運繼續拚。」

孫家閎在本屆成都世大運表現搶眼，先在男子太極劍獲得銀牌，是台灣代表隊本屆首面獎牌；接著昨天又在男子太極拳獲得金牌，也是台灣代表隊在本屆世大運首面金牌。

不過，孫家閎在比賽時播放的背景歌曲，被網友搜出歌名為「我愛你，中國」，因此引發兩岸網友熱議。

從3、4歲就接觸武術的孫家閎，國中時就由家裡也開道館的媽媽帶著前往中國拜師學藝，一直到返台就讀大學前，幾乎跑遍中國各省學習各種武術技巧。

孫家閎今天發出的聲明特別提到，「每一個運動種類都有其背景文化，能夠登上國際競技舞台的運動種類，都是已經在各國普遍被推廣的運動種類，而各國武術專業選手也都會尊重與採納運動種類發源地的部分文化元素來為運動表現加分。」

孫家閎強調，「能替中華隊奪得金牌和銀牌，為中華台北代表隊贏得佳績，才是我們全體隊友最高的榮譽和肯定。緊接下來的9月杭州亞運，我們將會用更大努力，和最好的戰績，來報答所有關心武術運動的好朋友們，大家的鼓勵和掌聲，就是我們最強大的力量來源，請繼續給我們支持。」