成都世大運／彭家楙射箭逆轉摘銅 教練讚心態好調整快

台灣美女箭客彭家楙今天在成都世大運女子個人反曲弓銅牌戰，以6比2輕取韓國的李佳賢，連續2屆都獲得銅牌，教練歐翼也稱讚：「心態好，調整得很快。」

26歲的彭家楙在4強賽和哈薩克19歲小將圖爾遜別克（Diana Tursunbek）拚完5局，雙方積分戰成5比5平手，進入加射決勝負，彭家楙意外僅射下8分箭，反觀對手頂住壓力射下10分箭，彭家楙只得力拚銅牌。

彭家楙在接受大會訪問時笑說：「那一箭真的可惜，不過我很快就調整好心態，畢竟最後一屆世大運不要留下遺憾就好。」

在休息不到20分鐘，彭家楙在銅牌戰遇上韓國的李佳賢，儘管彭家楙首局以27比29落敗，積分0比2落後，但接著以28比27、28比27、29比28連拿3局，最終以6比2的積分逆轉擊敗李佳賢。

其中第4局，先射完的李佳賢繳出28分的高分，而彭家楙最後一箭必須射下10分箭就能摘銅，結果這次彭家楙沒讓意外發生，穩穩射下10分箭，賽後還開心地在發射台上比出愛心手勢。

教練歐翼在接受中央社訪問時說：「只能說4強遇到的對手，大家都覺得贏是正常、輸是反常，也就是這樣的壓力，讓彭家楙有些不自在，加上對手第1支箭就是10分箭，確實也讓家楙陷入苦戰，最後那支加射的箭也是一樣的道理。」

4強賽結束後教練隨即和選手溝通，歐翼透露，「我就是跟她說，這一切都是運動員會經歷的過程，就算最後我們都沒拿牌也沒關係，學到經驗就很棒了。」

或許銅牌戰輪到韓國有輸不得的壓力，已經放開來比賽的彭家楙，4局12支箭裡頭有4支10分箭，其餘8支都是9分箭，給足對手壓力。

歐翼說：「對韓國選手就是要這樣，自己只能射9、10分箭，然後一路給韓國選手壓力，勝負就在1、2分之間。相信這面戰勝韓國的銅牌，對家楙接下來在亞運一定會很有幫助。」