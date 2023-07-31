快訊

以為是員工旅遊？日本議員半公費參訪法國 巴黎鐵塔前擺姿勢打卡被罵翻

颱風直擊中國！福建暴雨淹水、北京「紅色預警」關閉所有景點

卡努最新路徑！明深夜可能發海警 中南部逢「年度大潮」嚴防雨時長

成都世大運／彭家楙射箭逆轉摘銅 教練讚心態好調整快

中央社／ 台北31日電
彭家楙。 大專體總提供
彭家楙。 大專體總提供

台灣美女箭客彭家楙今天在成都世大運女子個人反曲弓銅牌戰，以6比2輕取韓國的李佳賢，連續2屆都獲得銅牌，教練歐翼也稱讚：「心態好，調整得很快。」

26歲的彭家楙在4強賽和哈薩克19歲小將圖爾遜別克（Diana Tursunbek）拚完5局，雙方積分戰成5比5平手，進入加射決勝負，彭家楙意外僅射下8分箭，反觀對手頂住壓力射下10分箭，彭家楙只得力拚銅牌。

彭家楙在接受大會訪問時笑說：「那一箭真的可惜，不過我很快就調整好心態，畢竟最後一屆世大運不要留下遺憾就好。」

在休息不到20分鐘，彭家楙在銅牌戰遇上韓國的李佳賢，儘管彭家楙首局以27比29落敗，積分0比2落後，但接著以28比27、28比27、29比28連拿3局，最終以6比2的積分逆轉擊敗李佳賢。

其中第4局，先射完的李佳賢繳出28分的高分，而彭家楙最後一箭必須射下10分箭就能摘銅，結果這次彭家楙沒讓意外發生，穩穩射下10分箭，賽後還開心地在發射台上比出愛心手勢。

教練歐翼在接受中央社訪問時說：「只能說4強遇到的對手，大家都覺得贏是正常、輸是反常，也就是這樣的壓力，讓彭家楙有些不自在，加上對手第1支箭就是10分箭，確實也讓家楙陷入苦戰，最後那支加射的箭也是一樣的道理。」

4強賽結束後教練隨即和選手溝通，歐翼透露，「我就是跟她說，這一切都是運動員會經歷的過程，就算最後我們都沒拿牌也沒關係，學到經驗就很棒了。」

或許銅牌戰輪到韓國有輸不得的壓力，已經放開來比賽的彭家楙，4局12支箭裡頭有4支10分箭，其餘8支都是9分箭，給足對手壓力。

歐翼說：「對韓國選手就是要這樣，自己只能射9、10分箭，然後一路給韓國選手壓力，勝負就在1、2分之間。相信這面戰勝韓國的銅牌，對家楙接下來在亞運一定會很有幫助。」

世大運 成都世大運

延伸閱讀

北市將提高績優運動選手訓練補助金 納成都世大運

成都世大運／贏南韓啦！彭家楙逆轉奪射箭女子個人賽銅牌

成都世大運／加射錯過金牌戰機會 彭家楙拚銅

成都世大運／羽球混團 中華隊預賽全勝分組第1晉級八強

相關新聞

成都世大運／跆拳道讚啦！羅嘉翎、黃映瑄、邱義睿勇闖金牌戰

延續前兩日品勢都有奪牌紀錄，成都世大運跆拳道對打賽程首日就連傳捷報，由東京奧運銅牌女將羅嘉翎領軍，黃映瑄和邱義睿都踢進4...

成都世大運／告別戰奪銅 彭家楙特別與他分享

確定世大運「告別戰」再奪獎牌的當下，我國射箭女將彭家楙一手拿弓，一手比出半個愛心手勢，連兩屆射下反曲弓女子個人賽銅牌的她...

成都世大運／贏南韓啦！彭家楙逆轉奪射箭女子個人賽銅牌

我國射箭女將彭家楙連兩屆世大運射進反曲弓個人賽獎牌戰，今天銅牌戰碰南韓李佳賢（Lee Gahyun，音譯）上演逆轉勝，在...

成都世大運／讚啦！桌球男女團雙闖4強保底獎牌

中華桌球隊今天紛傳捷報，男子隊團體賽8強賽以直落三拍下印度隊，拿到晚上7點進行的4強賽門票，女子隊經過5點大戰力退泰國隊...

成都世大運／「排球甜心」廖苡任遭陸網友出征 她發布IG限動回應

「排球甜心」廖苡任在本屆成都世大運擔任中華隊掌旗官，清新甜美的笑容融化大陸網友，甚至一度衝上微博熱搜。不過後來有大陸網友轉貼她「出國比賽」的IG限時動態，讓她的個人IG慘遭出征。對此，廖苡任30日表示

成都世大運／跆拳道羅嘉翎首度參戰晉4強 至少銅牌起跳

東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎今天展開世大運首秀，女子57公斤級8強賽以2比0擊敗伊朗選手阿薩塞，晉級4強，確定至少銅牌起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦