成都世大運／贏南韓啦！彭家楙逆轉奪射箭女子個人賽銅牌

我國射箭女將彭家楙連兩屆世大運射進反曲弓個人賽獎牌戰，今天銅牌戰碰南韓李佳賢（Lee Gahyun，音譯）上演逆轉勝，在輸掉首局下連趕3局，連兩屆都在個人賽奪下銅牌，也是今天中華代表團第一面獎牌。

彭家楙稍早進行的4強賽和哈薩克選手黛安娜（Diana Tursunbek）一路激戰到「加射」，可惜最後一箭落到8分區，錯過金牌戰門票；另場4強賽上演「南韓內戰」，由李佳賢對決2016年里約奧運女團金牌成員崔美善，2017年台北世大運打破反曲弓單局紀錄的崔美善最終以6：4壓下同胞，挺進金牌戰。

銅牌戰第一局，彭家楙3支都是9分箭，以27：29讓出；第二局彭家楙在2支9分箭後終於出現10分箭，以28：27壓下都是9分箭的李佳賢，積點扳平成2：2。

第三局先上場的李佳賢3支都是9分箭，彭家楙10分箭開局後，再穩定放出2支9分箭，同樣以28：27拿下2點積點，取得4：2領先。

第四局兩名女將第1支箭都是10分，第2箭同樣放出9分箭，李佳賢第3箭9分，代表後上場的彭家楙只要10分箭就能帶走銅牌，她屏棄凝神中果然放出10分箭，當下立刻握拳，慶祝以29：28壓下強敵。

彭家楙上屆拿坡里世大運奪下混雙金牌和個人賽銅牌，今年個人賽再登頒獎台，也是中華射箭隊最後一面成都世大運獎牌；中華射箭隊上屆拿坡里世大運總共獲得1金2銀1銅，今年反曲弓男團奪銀、反曲弓女子個人賽奪銅、複合弓女團和混雙也摘銅，以1銀3銅收尾。