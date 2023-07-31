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成都世大運／羽球混團 中華隊預賽全勝分組第1晉級八強

中央社／ 台北31日電
7月初才剛拿下超級300美國羽球公開賽混雙冠軍葉宏蔚、李佳馨征戰世大運。（新華社資料照片）
7月初才剛拿下超級300美國羽球公開賽混雙冠軍葉宏蔚、李佳馨征戰世大運。（新華社資料照片）

成都世大運羽球今天繼續進行混合團體賽分組預賽，實力堅強的中華代表隊，再以5比0擊敗德國，順利以全勝之姿拿下分組第1晉級8強淘汰賽。

世大運羽球分組預賽分4組，預賽結束後取前2進行淘汰賽，中華隊和德國、香港、愛沙尼亞分在同組，實力和其他各國有明顯優勢。

今天預賽最終戰，中華隊對上德國依序排出混雙柏禮維/張淨惠、男單李佳豪、女單許玟琪、男雙葉宏蔚/李芳至、女雙李佳馨/鄧淳薰。其中除男雙以2比1的局數獲勝外，其餘4點都是直落2過關，也幫助台灣收下預賽3戰全勝的佳績。

世界排名第20名的許玟琪，連續2天在女單出賽，她也是本屆世大運羽球女子單打球員當中，世界排名最高的1名。

許玟琪在接受中央社訪問時說：「世大運感覺很不一樣，對手和賽事都比較有青春感，和一般國際團體賽那種很肅殺的氛圍差蠻多的。另外就是之前國際賽都有學長、學姐頂著，但這次我也算是老的人，必須要以身作則打出好成績才行。」

許玟琪說：「場地其實蠻大也蠻漂亮的，雖然風向不亂，但順、逆風蠻明顯的，剛好可以趁著這3場預賽大家可以適應場地，拿下分組第1應該算是符合大家的低標。」

這次世大運羽球的中華代表隊陣容堅強，包括「左手重砲」林俊易，以及7月初才剛拿下超級300美國羽球公開賽混雙冠軍的葉宏蔚、李佳馨，另外女單許玟琪、宋碩芸也都是一時之選。

根據賽事規則，分組預賽排名第1的國家會先在8強排定位，各組第2名再抽籤依序排入，也就是說，預賽同組的國家也有可能在8強繼續對戰。

世大運 羽球 中華隊

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