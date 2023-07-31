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成都世大運／「排球甜心」廖苡任遭陸網友出征 她IG限動50字回應

成都世大運／廖苡任被陸網友出征 體育署長關心慰問

中央社／ 台北31日電
廖苡任(左)和體育署長鄭世忠。圖／大專體總提供
廖苡任(左)和體育署長鄭世忠。圖／大專體總提供

擔任成都世大運台灣代表隊進場開幕式掌旗官的廖苡任，因為一句「出國比賽」遭到中國網友出征。體育署長鄭世忠昨天特地進入選手村加以慰問，希望不要影響她備戰賽事。

身高164公分的廖苡任，因為長相甜美可愛加上球技出眾，從高中時就是台灣相當具有人氣的球星。這次被體育署選中擔任世大運台灣代表隊的開幕式掌旗官。

儘管廖苡任一夕爆紅還上了中國的熱搜榜，卻也被中國網友翻出她在世大運前夕，於IG限時動態打卡寫道「出國」比賽，而遭到中國網友的集體言語霸凌。

廖苡任(左)。圖／大專體總提供
廖苡任(左)。圖／大專體總提供

教育部次長林騰蛟和鄭世忠特地進入世大運選手村，幫廖苡任加油打氣，希望不要影響她備戰賽事。廖苡任則是笑著透露：「自己心情完全沒有受到影響，已經準備好第一場比賽。」

台灣女排代表隊全體成員看起來心情都相當不錯，最後還一起大合照。鄭世忠在接受中央社訪問時說：「單純就是來幫選手加油打氣一下，希望她不要受到外界和網路言論的干擾，可以好好的準備比賽。」

世大運台灣女排代表隊預計今天傍晚5時30分，在分組預賽首戰波蘭，接著明天8時強碰巴西。

台灣女子排球隊在歷屆世大運表現不差，2003年大邱世大運獲得銀牌、2005年伊士麥世大運勇奪金牌，只可惜接下來7屆都沒能再站上頒獎台。

體育署長鄭世忠和中華女排隊成員合影。圖／大專體總提供
體育署長鄭世忠和中華女排隊成員合影。圖／大專體總提供

世大運 廖苡任 體育署 排球

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