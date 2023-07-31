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成都世大運／太極拳奪首金 射箭1銀2銅

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
孫家閎在男子太極拳奪下中華代表團成都世大運第一面金牌。圖／大專體總提供
孫家閎在男子太極拳奪下中華代表團成都世大運第一面金牌。圖／大專體總提供

武術好手孫家閎前天替中華代表團摘下本屆世大運首面獎牌，昨再度成為中華代表團「第一人」，他在太極拳以完美演出奪下金牌，個人收穫1金1銀，世大運處女秀也是告別作，完美收尾。

向來是代表團「獎牌庫」的射箭隊也傳捷報，昨早複合弓女團和混雙都壓下地主奪銅，下午反曲弓男團金牌戰雖不敵南韓隊，仍射下追平隊史的銀牌，加上彭家楙射進反曲弓女子個人賽4強，今天有機會再射下獎牌。

孫家閎首日賽程就在太極劍奪下銀牌，昨天太極拳倒數第2位登場，一席黑色勁裝的他完美演繹太極拳套路後獲得滿堂采，最終以9.693分贏得代表團第一面金牌，他笑說：「沒想到這兩天都是『第一個』」。

跆拳道品勢混雙 奪銅

中華代表團首日賽程進帳3銀3銅，昨天除了武術和射箭穿金戴銀之外，跆拳道黃品潔／徐語澤也帶回品勢混合團體賽銅牌，代表團單日進帳1金1銀3銅，累積1金4銀6銅。

世大運 彭家楙

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