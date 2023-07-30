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成都世大運／反曲弓男團奪銀 張譯中滿意世大運首秀

中央社／ 台北30日電
張譯中(右)。 射箭協會臉書
張譯中(右)。 射箭協會臉書

台灣反曲弓男團今天在成都世界大學運動會金牌戰0比6輸給韓國隊，以銀牌作收，儘管無緣金牌，但身為陣中最年輕的小將張譯中表示，大家都是第1次，「這個結果算是還不錯的」。

台灣反曲弓男團3名選手都是首次參加世大運，其中郭昱承、楊宗翰來自中正大學，而遞補湯智鈞參賽的張譯中，今年才從新北市三民高中畢業，暑假過後將就讀輔仁大學。

台灣男團前2輪面對波蘭和中國都歷經加射才勝出，其中在8強賽擊退中國隊，也讓台灣隊信心大增，4強賽更是順利擊敗義大利，搶下金牌戰門票，能闖進金牌戰，教練廖健男接受中央社記者訪問時說：「獲勝不是僥倖，而是真的有實力贏對方。」

世大運反曲弓男團金牌戰連4屆都可以看到台灣隊身影，但台灣男團金牌戰出戰韓國隊一役，相較於前3場比賽，今天顯得綁手綁腳，首回合就出現2支7分箭，以49比52讓出，讓韓國隊取得2分積分。

台灣隊隨後再以53比54丟掉第2回合，韓國隊以4比0搶先聽牌，第3回合前2棒的郭昱承、楊宗翰都出現6分箭，最終台灣隊以48比55再丟1回合，積分以0比6敗下陣來。

年僅18歲的張譯中接受大會訪問時透露，第1次參加世大運很緊張，「與學長們一起拿下團體銀牌，很高興，這個結果算還不錯的，大家都是第1次」。

儘管無緣金牌、挑戰打破反曲弓男團隊史最佳成績，但在世大運首秀就能一舉奪銀，仍讓郭昱承相當感動，而一旁的楊宗翰則喊話，希望下次能選上世大運國手，再拚金牌。

世大運

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