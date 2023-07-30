成都世大運／中華代表團首金出爐！孫家閎太極拳登頂

昨天替中華代表團摘下本屆世大運首面獎牌的武術好手孫家閎，今天再度上陣，太極劍獲得銀牌的他在太極拳再度展現身手，倒數第2位出賽獲得9.693分，暫居第一，最後一位南韓選手分數也沒能超越，代表中華代表團第一金出爐。

中華武術隊在成都世大運首日賽程就進帳1銀2銅，除孫家閎的太極劍銀牌，林千禧在女子長拳奪銅，陳岳禧男子長拳也奪下銅牌。

今天早上由女將林千禧和劉佩勳打頭陣，兩位女將在劍術和太極劍雖沒能登頒獎台，下午賽程孫家閎男子太極拳馬上傳回捷報，第10位出賽的他，一席黑色勁裝沈穩登場，完整演繹太極拳套路後獲得滿堂彩，

分數出爐，孫家閎的9.693分高居第一，讓現場再響起一陣掌聲；壓軸上陣的南韓選手最終成績僅獲得9.540分，讓孫家閎順利為中華隊留下金牌。

17年前就接觸武術的孫家閎，成都世大運獲得1金1銀成最大贏家，接續中華隊還有陳岳禧將上場，代表項目是男子刀術。

孫家閎昨天已為中華代表團帶回第一面獎牌。圖／大專體總提供