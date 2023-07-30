成都世大運／複合弓女團連2屆世大運摘銅 林明靜：相信彼此

中華射箭複合弓女將林明靜今天在成都世界大學運動會1日2戰，不僅混雙摘銅，還率領女團連2屆奪得銅牌，也完成賽前目標，她認為最大關鍵在於團隊成員相信彼此。

中華射箭複合弓代表隊2019年拿坡里世大運共進帳1銀、1銅，其中複合弓混雙奪得銀牌、複合弓女團摘銅，連2屆參賽的27歲林明靜是複合弓女團銅牌班底之一。

今年中華女團班底部分洗牌，林明靜帶領學妹許嬿樺、羅苡瑄出征，複合弓團體賽採總分制，每回合每隊3名選手各2支箭，4回合結束後，總分較高隊伍勝出。中華女團首輪輪空，8強賽以1分差氣走伊朗，4強不敵韓國隊，落入銅牌戰，對手為中國隊。

中華女團首回合就出現4支10分箭，以58比57取得領先，次回合持續穩定輸出，將差距拉開至115比111。

不過，中華隊第3回合遭遇亂流，雙方差距僅剩1分差，關鍵第4回合，相較於中國隊最後3箭略顯急躁，中華隊穩住陣腳以226比224勝出，帶走銅牌，射下本屆首面射箭獎牌。

林明靜接受大會訪問時表示，雖然自身稍微有經驗，但學妹貢獻也很大，她認為是靠著團隊合作搶下這面獎牌。

林明靜透露，女團賽前目標就瞄準前3，「如果有金牌就更好，過程中她們很相信我，我也很相信她們，很開心這次達成目標」。

在女團賽事告一段落後，林明靜稍作休息後與吳子瑋在混雙銅牌戰合體，對手同樣又是中國隊，雙方首回合不相上下，各射39分，次回合依舊射成平手。

中華組合第3回合手感持續升溫，連續4支10分箭，取得1分領先，第4回合更是以4支10分箭收尾，以158比155贏得勝利，成功收下銅牌。

中華射箭代表隊單日進帳2銅後，反曲弓男團金牌戰將於下午登場，中華隊將與韓國隊爭金。