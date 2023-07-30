成都世大運／中華隊3銀3銅 今拚首金

我國代表團昨天在成都世大運中，靠著武術太極劍好手孫家閎摘銀，拿下首面獎牌，接續的「柔道男神」楊勇緯、女子品勢好手胡子萱也各進帳一面銀牌，加上在女子射擊10公尺空氣手槍、男、女武術長拳合計3面銅牌，中華代表團單日就拿下3銀、3銅佳績，今天將繼續力拚首金。

昨天的奪金希望原寄託在東奧摘銀的「柔道男神」楊勇緯身上，而他也一路過關斬將挺進到金牌戰，不過在右手於比賽過程中遭壓傷的情況下，最終不敵日本選手中村太樹，以銀牌作收。

儘管未能完成奪金任務，但這面銀牌也是楊勇緯今年的第一面國際賽獎牌，他說：「算是慢慢找回自己的技術、節奏和自信，希望接下來能夠繼續保持這樣狀態拿下好成績。這次比賽我會永生難忘，因為是我最後一次世大運，雖然目標沒有達成，但也看到一些必須改進的地方，會繼續加油。」

2018年雅加達亞運與獎牌失之交臂的孫家閎，今年捲土重來將再度挑戰亞運舞台，他昨天先在世大運男子武術太極劍決賽，以僅次於香港選手的9.710分的成績，在到場觀賽的家人面前為我國代表團拿下首面獎牌，加上男、女長拳陳岳禧、林千禧皆拿下銅牌，武術隊單日就進帳1銀、2銅。

從小因為看李連杰電影而愛上武術的孫家閎，過去就常往返中國大陸學習武術，對於成都的天氣與飲食也相當熟悉，談到在杭州亞運前就先在世大運拿牌，他說：「因為疫情關係，我上次打國際賽已經是2019年，今天上場時還滿亢奮的，尤其做到上次亞運失誤的難度時還是有點緊張，接下來的目標就是亞運。」