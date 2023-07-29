成都世大運／因自由品勢闖出名號 胡子萱已被選中拍電視劇

台灣跆拳道品勢漂亮寶貝胡子萱，今天在成都世大運決賽，以平均6.380分獲得銀牌，這也是本屆跆拳道代表隊首面獎牌，而胡子萱也因為自由品勢闖出名號，甚至被相中拍攝電視劇。

世大運女子跆拳道品勢預賽分為2組，胡子萱以預賽第5晉級準決賽，並且在準決賽的15名選手中，拿下6.740的分數、排名第6晉級決賽。

依照賽事規定，進入準決賽後，每位選手都要準備一套自由品勢、一套公認品勢上場演出，分數各佔50%，其中自由品勢是以跆拳道技術為基礎，結合音樂及編排，展現力與美的項目。

長相甜美的胡子萱，最擅長的就是自由品勢，17歲時就拿下自由品勢混合團體的世錦賽金牌。

胡子萱從小練習的是跆拳道對打項目，但因為身高只有163公分，一上場就陷入劣勢，直到高中開始接觸自由品勢後才決定「轉行」，平時她就以此為表演，結合跆拳道和音樂，甚至還有自己的專屬表演團體，也因此找到自己的一片天。

胡子萱後續將自己的表演作品放上網路後，也被經紀公司相中，不但跟她簽下藝人合約，安排胡子萱上電視通告，甚至還將以她為女主角籌拍電視劇。

只可惜胡子萱本屆世大運僅參加女子個人項目，明天起的混雙、女團她都只能擔任啦啦隊幫隊友加油。