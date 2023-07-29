成都世大運／坦言細節沒做好失金 楊勇緯仍創個人及賽史最佳

被寄予奪金厚望的台灣柔道好手楊勇緯，今天在世大運柔道男子60公斤級一路闖進金牌戰，只可惜不敵日本21歲對手中村太樹，最終收下銀牌，但仍寫下個人及賽史男子選手最佳成績。

在2021年拿下東京奧運柔道銀牌的楊勇緯今天在第31屆成都世大運首輪輪空，16強對上德國選手穆洛（Alessio Murrone）、8強對阿爾及利亞對手拉瑞比（Younes Ben Laribi）都是輕鬆以一勝過關。

晉級4強後，楊勇緯遭遇烏茲別克好手貝克希尤洛夫（Kamoliddin Bakhtiyorov）頑強抵抗，雙方打到黃金驟死賽，楊勇緯才以半勝過關。

楊勇緯在金牌戰的對手中村太樹，是2022年世界青年錦標賽金牌得主。比賽前段楊勇緯展現強烈企圖心，多次主動攻擊，好幾次差點可以進行壓制，但都被中村太樹掙脫。

進行到比賽中段，中村太樹一次試圖釣袖壓制時，似乎直接重壓到楊勇緯的右手臂，雙方起身後楊勇緯不斷的甩動右手，這也讓對手逮到機會，在正規時間剩下10秒的時候，中村太樹抓住楊勇緯的右手進行寢技壓制，並在裁判完成讀秒的規定時間後，就判定由中村以一勝拿下金牌。

教練劉文等在接受中央社訪問時說：「比賽就是這樣，我們一直都在防守對方的搶手，但就是那一個瞬間沒注意到就被對手壓制，不然其實整個過程都相當OK，到這種等級的賽事，對手又是日本選手，就看是誰的專注度比較高了。」

儘管沒能摘金，但劉文等卻也算滿意：「選手都盡力了，我們比較注重整個過程和內容，畢竟他今年的目標還是放在亞運。」

楊勇緯在賽後接受大會訪問時說：「最後關頭沒注意到細節所以被壓制，但至少也是今年的第1面獎牌，希望接下來可以慢慢找回自己的技術和節奏，也慢慢找回自信。」

楊勇緯也感性的說：「這是我最後一次世大運，雖然沒達到目標（金牌），但自己一輩子都不會忘記。」

台灣柔道代表隊在歷屆世大運共拿下1金1銀3銅，但都來自女子選手，其中王沁芳曾在2009年摘金；這次楊勇緯雖只獲得銀牌，但仍舊寫下個人參賽最佳成績，也是台灣男子選手史上最佳成績。