成都世大運／陳俞如10M空氣手槍摘銅 教練讚：後起之秀

從資格賽吊車尾晉級，到決賽射下銅牌，台灣好手陳俞如今天在成都世大運女子10公尺空氣手槍以215分摘下銅牌，教練也稱讚她絕對是後起之秀。

陳俞如今天在資格賽繳出569分，在45名參賽選手中排名第8，吊車尾挺進決賽。

決賽賽制共8人參賽，總共會進行7輪，每1輪結束後淘汰分數最低的選手，直到最後1輪就由剩餘的2名選手爭金。

陳俞如在決賽表現漸入佳境，一路挺進到第6輪才被淘汰，但也順利獲得1面銅牌。也是台灣世大運射擊代表隊，繼2015光州世大運吳佳穎鍍銅後，近3屆在手槍個人項目摘下的首面獎牌。

教練陳秋燕在接受中央社記者訪問時說：「資格賽一開始俞如的準備動作有些跑掉，所以狀態都沒有拉上來，資格賽雖然吊車尾，但我們知道那不是她原本的水準和表現，所以進決賽後我們還是很有信心。」

陳秋燕透露：「在資格賽和決賽中間的休息時間，選手自己想了很多，我們也進行了一些討論，所以到了決賽的時候，俞如的表現就非常正常，才能拿到這面銅牌。」

目前陳俞如就讀清華大學將升3年級，她畢業於射擊名校林口高中，也曾經在國內的比賽中擊敗過台灣奧運好手「證件妹」吳佳穎。

陳秋燕分析：「雖然俞如平時不是我在帶的選手，但過去這2個月的集訓來看，她是一個很有想法、腦子又清楚的選手，很多事情都有獨立思考的能力，這類型的孩子都有很大的發展空間，我也看好她絕對是台灣女子空氣手槍的後起之秀。」