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成都世大運亮點！中華隊廖苡任掌旗「甜笑」迷倒陸網 衝微博熱搜：太可愛了
第31屆成都世大運昨晚(28日)開幕，本次共有115個國家參加開幕儀式，中華隊則是104順位進場，擔任進場的掌旗官為「排球甜心」廖苡任，清新甜美的笑容也融化了網友，「台北旗手好可爱」，一詞甚至一度衝上了微博熱搜前10名。
廖苡任在開幕式進場時帶著黑色鴨舌帽，配上甜美的笑容，馬上就就吸引在場民眾的目光，在微博上，「台北旗手好可愛」也一度成為了熱搜前10名，不少網友直呼，「台灣萌妹真不是蓋」、「真的好可愛，笑容好有感染力」、「性感在可愛面前一文不值」。
身高164公分的廖苡任長相甜美，是台灣很具人氣的舉球員，同時也是這次世大運台灣女排隊隊長，體育署長鄭世忠也表示，掌旗官人選主要考慮開幕隔天沒有賽程的代表隊，加上廖苡任在台灣的高人氣，所以才決定由她擔任掌旗官。
廖苡任第二度參與世大運，在陣中為資深學姊的她表示，希望可以帶領學妹們好好享受比賽，會先以挑戰者身份出發，把每件事做好，不先去想結果，但還是會以奪牌為目標。
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