成都世大運／開幕捷報 複合弓女團明爭銅

成都世大運昨天在東安湖體育公園主體育場舉行開幕典禮，我國代表團在「舉球女神」廖苡任掌旗帶領下排在第104個進場，並接受場邊的熱烈歡呼，而在精采的川劇變臉及貓熊登上表演舞台後，世大運聖火也正式點燃，為本屆賽會揭開序幕。

原訂在2021年舉行的成都世大運，受到疫情影響歷經兩度延期直至昨天才正式開幕，我國今年共派出210位選手參與16種運動種類，體育署也喊出了5面金牌的目標。

體育署長鄭世忠表示，儘管受數項大型賽會撞期影響，本屆世大運仍有許多菁英好手出賽，包括東京奧運柔道銀牌楊勇緯、競技體操鞍馬銀牌李智凱、跆拳道銅牌羅嘉翎，甫於日本福岡舉行的世界水上運動錦標賽游進男子200公尺蝶式決賽的王冠閎等都不缺席，期許選手們都能發揮平時的訓練成果，勇奪佳績。

而在昨天的開幕典禮上，我國代表團也被排在土庫曼之後、土耳其之前的第104個進場，在掌旗官廖苡任帶領下，50多位排球、武術散打、羽球等隊成員與隊職員一同進場，場邊也同時響起熱烈的歡呼聲，至於地主中國大陸則是依照賽會慣例壓軸進場。

在運動員入場以及組委會與國際大學運動總會代理主席艾德致詞後，中國大陸國家主席習近平也宣布今年成都世大運開幕，最終則由31位火炬手一同點燃31公尺高的火炬塔，為今年開幕典禮畫下句點。

在開幕前我國選手也連續兩天傳回捷報，繼日前反曲弓男團挺進明天的金牌戰，並將與強敵南韓隊爭金後，昨天複合弓女團也一路過關斬將挺進到四強賽，儘管最終不敵南韓隊，但明天也將在銅牌戰登場與地主大陸隊爭銅。

至於中華女籃則是這次世大運首支在球類團體運動競賽登場的隊伍，在分組賽首戰就碰上擁有193公分中鋒娜塔波坐鎮的捷克隊，儘管身材上處於劣勢，但中華女籃仍靠著多點開花的攻勢以及團隊防守壓制對手，在全場完成23次抄截，製造對手31次失誤下，最終就以81：75旗開得勝，晉級八強希望大增。

在女籃率先開胡後，中華男籃也將在今天登場迎戰立陶宛隊，另外包括「柔道男神」楊勇緯、射擊好手林穎欣都將在今天出賽，力拚我國代表團的首面獎牌，其中早上9點就登場的女子團體10公尺空氣步槍決賽也將開出本屆大會第一面獎牌。