成都世大運／開幕式 太空人領跑31名火炬手點燃聖火

第31屆成都世界大學運動會今晚8時正式開幕，最受矚目的聖火點燃方式，由31名火炬手進場聯合在場內點燃，再靠著煙火引燃數百公尺外的聖火塔，宣告世大運正式開始。

重頭戲聖火的點燃儀式，由31名火炬手跑進場，象徵第31屆世大運，領跑的葉光富是出生成都的太空人。最後由31名火炬手在場內點燃聖火後，再靠著煙火點燃數百公尺外、31公尺高的聖火塔。

台灣依照奧會模式，以英文T字開頭，排在土庫曼之後、土耳其之前，第104個國家入場。

今晚開幕典禮上，台灣共65人參加，選手包括羽球、武術、女排、男排代表隊，並由「排球甜心」廖苡任擔任掌旗官。

運動員入場時踏著七彩光路打造的「錦繡前程」，代表著運動員順著中國4大名繡之一的「蜀繡」織就的「錦繡之路」，也就是年輕人走上成就之路。另外擔任115個國家進場的引導員，也都清一色穿上具有四川特色的小辣椒服裝，成為場上一大亮點。

成都世大運開幕式倒數計時並未採取「從10開始」的一般模式，而是由「12」開始倒數，創意來自於太陽神鳥的12道尾翼。

主場館造型也有亮點，「東安湖體育公園」外型類似銀色飛碟，穹頂採用1萬2000塊彩釉玻璃，拚出巴蜀文化的象徵太陽神鳥。

明天世大運將全面點燃戰火，包括柔道、射擊、跆拳當、武術等4個項目共產生17面金牌。