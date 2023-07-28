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成都世大運／29日比賽焦點 射擊搶獎牌楊勇緯拚中華隊首金

中央社／ 台北28日電
楊勇緯。 報系資料照
楊勇緯。 報系資料照

世界大學運動會明天起全面點燃戰火，預計頒發17面金牌。中華代表隊包括「柔道男神」楊勇緯、射擊的林穎欣都將出賽，很有機會替台灣搶下首面獎牌。

中華代表隊明天將在9種運動種類登場，其中射擊的女子10公尺空氣手槍、空氣步槍在上午就會產生獎牌，也被台灣評估有機會率先獎牌開胡。

女子10公尺空氣步槍有陳淇、宋諭婷、林穎欣等3人出賽，其中林穎欣拿過2018年雅加達亞運混合雙人金牌，其餘陳淇、宋諭婷都是生涯首次大型綜合運動賽事。

女子10公尺空氣手槍則有陳俞如、林柔羽、劉恆妤3人參賽，教練陳文菱評估，台灣還是以團體項目比較有機會角逐獎牌，其中手槍又比步槍機會來得更高一些。

明天下午重頭戲就是東京奧運男子柔道銀牌得主楊勇緯出賽，他在2017年台北世大運獲得第5名，上屆拿坡里沒有參賽，今年很有機會替台灣搶下首面金牌，另外同樣是奧運國手的林真豪，也將在女子48公斤級出賽。

另外像是已經射進反曲弓男子團體賽的成員郭昱承、楊宗翰、張譯中，明天也將在個人賽各自努力；女子反曲弓個人賽也將由彭家楙、隋昀瑾、李彩綺上陣。

至於跆拳道的個人品勢項目、男籃台灣隊將在預賽首戰立陶宛，而已經搶得第1勝的台灣女籃，也將接著迎戰斯洛伐克。

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