世大運／蘇柏亞連闖4關 挺進跆拳道金牌戰

2019-07-12 23:38 中央社 台北12日電



蘇柏亞。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 亞運金牌跆拳道女將蘇柏亞，今天在2019拿坡里世界大學運動會跆拳道女子53公斤量級，連闖4關挺進金牌戰，將挑戰今年世大運跆拳道對打項目的第1金。

今年世大運中華跆拳道代表隊，累計拿下6銀、2銅，其中光在品勢就拿下4面銀牌，其中對打則靠著雙姝莊天羽與陳宥庒奪銀，而劉威廷與女將莊貫渝鍍銅，跆拳道的金牌至今遲遲還未開張。

在世大運開踢前，蘇柏亞才在澳洲的主席盃與澳洲公開賽包攬雙金、近況正佳，她也是今年世大運跆拳道代表隊陣中，奪金呼聲最高的選手。

今天蘇柏亞在首輪就碰上強敵伊朗選手，她以12比11有驚無險過關，第2輪再以14比3輕取土耳其女將，順利挺進8強。

火力全開的蘇柏亞，8強賽則以17比5踢下摩洛哥女將波切蒂（Oumaima El Bouchti），順利安抵4強。

4強賽蘇柏亞靠著正拳突襲，最多以3比1領先，不料在第3回合結束前最後4秒，被拉脫維亞好手塔夫瑞達（Inese Tavrida）扳平戰局，所幸在驟死賽對手領到裁判警告，讓蘇柏亞靠著警告優勢有驚無險闖進金牌戰。

跆拳道過去是台灣參加綜合型運動會的最大「金庫」之一，2007年曼谷亞運更是寫下3金、1銀、3銅的隊史最佳成績，不過2年前台北世大運跆拳道「對打」則是零金作收。