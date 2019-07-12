世大運／曾俊欣直落二闖關 挺進網球男單4強

2019-07-12 03:47 中央社 台北12日電



曾俊欣。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 「夜市球王」曾俊欣今天在2019拿坡里世界大學運動會網球男單8強，以6比1、6比4直落二，輕取德國球員奈吉里托（ChristophNegritu），順利晉級4強。

2019拿坡里世界大學運動會網球賽事進入白熱化，台灣女雙李亞軒與李珮琪稍早聯手，歷經3盤大戰有驚無險挺進金牌戰，隨後登場的曾俊欣，在男單8強也開出紅盤，接下來將與俄羅斯好手賈赫夫（Ivan Gakhov）爭搶決賽門票。

世界排名433的曾俊欣，首盤一路壓著對手打，第2局率先破發，開局就取得3比0領先，加上第6局再度攻破對手發球局，首盤輕鬆以6比1拿下。

沒想到第2盤起戰況丕變，曾俊欣和對手一路糾纏，雙方在前6局以3比3打平，關鍵第7局曾俊欣總算逮到機會成功破發，才打破僵局取得領先。

第8局曾俊欣乘勝追擊，穩穩保發後再將差距擴大，並以5比3取得聽牌，雖然對手奮力追回1局，所幸曾俊欣沒有自亂陣腳，靠著最後對手回擊掛網，讓他順利取得4強門票。

李亞軒在女雙結束後休息片刻，提拍和吳東霖攜手再戰混雙8強，可惜兩人浪費了首盤先以6比4拿下的優勢，接連以6比7（5）、8比10連丟2盤，遭法國組合羅布（Alice Robbe）、強寇爾（Ronan Joncour）逆轉，無緣4強。