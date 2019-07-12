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世大運／複合弓混雙 陳怡瑄、陳界綸攜手進金牌戰

2019-07-12 00:50中央社 台北12日電

相同的劇本，這次換成了新的結局，陳怡瑄與陳界綸今天在2019拿坡里世界大學運動會複合弓混雙4強，和南韓組合射平，靠著箭位距靶心位置較近優勢過關，挺進金牌戰。

稍早由陳怡瑄和林明靜聯手，在拿坡里世大運複合弓女團4強，和南韓爭搶決賽入場券，當時雙方正規賽持平，透過加射還是平手，經過箭位和靶心距離比較，中華隊惜敗痛失金牌戰門票。

依照射箭規則，若兩隊總分相同時，將經由加射分勝負，若加射後分數還是一樣，就透過比較最高分箭位與靶心之間的距離，由較近一方拿下勝利。

女團雖沒能闖進金牌戰，陳怡瑄收拾心情和陳界綸攜手再戰混雙，沒想到4強又是面對南韓，正規賽同樣以156比156戰平，複合弓教練田剛說：「當時我心想，這次一定要贏，結果也一定會不一樣。」

沒想到雙方加射2箭，居然再次以20比20扯平，田剛坦言：「我要自己冷靜，但心情的確有些忐忑。」當裁判宣布中華隊贏得比賽時，田剛說：「我替選手感到開心，因為他們做到了（射進金牌戰）。」

陳怡瑄則笑說，兩場4強賽劇本完全雷同，的確不太多見，不過她強調：「當4強對手又是南韓時，我想著一定要贏，不能兩場都輸給相同對手。」

上個月的荷蘭射箭世錦賽，陳怡瑄才剛和陳界綸攜手鍍銅，她強調，就算是和老隊友合體再戰世大運，她也沒想太多，「反正盡力去射就好」。

今年世大運中華射箭代表隊戰果豐碩，今天稍早反曲弓男團與混雙，先聯袂晉級金牌戰，加上陳怡瑄與陳界綸的複合弓混雙在內，中華隊共有3組人馬闖進金牌戰，此外複合弓女團明天則要與俄羅斯爭銅。

世大運
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