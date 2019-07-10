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世大運／余艾玟、郭冠廷 射擊隊奪第3金

2019-07-10 00:04聯合報 記者劉肇育／綜合報導

余艾玟（左起）、郭冠廷摘金。 圖／大專體總提供
余艾玟（左起）、郭冠廷摘金。 圖／大專體總提供
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拿坡里世大運中華射擊代表隊昨天再傳奪金好消息，余艾玟、郭冠廷在男女混雙十公尺空氣手槍決賽，以十六比十擊敗強敵南韓隊，拿下射擊隊本屆賽事的第三金，也是中華代表團的第五面金牌。

中華射擊代表隊在今年世大運已由楊昆弼與劉宛渝在男女不定向飛靶拿下兩面金牌，之後又陸續進帳兩面銀牌與一面銅牌，而昨天的混雙十公尺空氣手槍資格賽，余艾玟、郭冠廷在兩輪賽事中，以僅次於南韓的成績挺進到金牌戰。

混雙決賽採取搶分制，一隊兩人各射一發，總分較高的一方拿下兩分，余艾玟、郭冠廷在前八次射擊中與對手互有往來，一度戰成八比八平手，余艾玟、郭冠廷在第九、十次射擊連續取勝、拉開差距，最終再獲一金。

我國射擊隊過去在世大運僅有過拿下兩面銅牌的表現，今年派出十名選手參賽獲得豐碩成果，不僅由劉宛渝拿下我國在世大運的首面射擊金牌，加上昨天的混雙十公尺空氣手槍金牌，在本屆賽事已拿下三金二銀一銅，超越兩金的體操隊，成為中華代表團最大獎牌庫。

至於田徑第二天賽程，我國男子四百公尺跨欄雙雄余嘉軒與彭名揚，昨天在預賽各跑出五十一秒○五、五十一秒二一的成績晉級準決賽，沈怡如與吳家如則在女子撐竿跳資格賽分別跳出三公尺九○與三公尺七五，未能晉級。

而男子個人反曲弓排名賽，亞運國手魏均珩、湯智鈞則分別射出第五、十二名的成績。

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