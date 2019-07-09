親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記移地訓練環大台北天際線203.9k/+8445m
健行筆記作伙來玉山，享受百岳之首的絕美景緻!美國大峽谷谷底路線
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 快艇 (7月8日)2019夏季聯賽- 拓荒者 vs. 火箭 (7月8日)

世大運／跆拳道品勢 中華男女團包辦雙銀

2019-07-09 01:23中央社 記者龍柏安台北9日電

中華世大運跆拳道品勢代表隊，今天在2019拿坡里世界大學運動會品勢團體賽決賽大顯神威，男、女代表隊紛紛在團體賽包辦銀牌，一口氣再添2面銀牌。

世大運品勢在預賽與準決賽得打兩套公認品勢，相加後取平均做為最終成績，進入決賽後，則以自由品勢抽換一套公認品勢，同樣是取平均值依分數高低排列。

拿坡里世大運品勢共有8隊晉級決賽，由陳柏凱、李晟綱與黃聖鵬組成的中華男子代表隊，被安排在倒數第3組出賽，在拿手的公認品勢取得不俗的7.84分，讓隊員們信心大振，

在接下來的自由品勢，中華男團也繳出7.120的高分，也是前6組出賽隊伍當中，唯一在自由品勢拿下7分以上的隊伍。

當中華男團完賽後，隊員們臉上堆著笑容，一方面是比賽過程完美無瑕疵，另一方面排名也跳上第1，在退場前，大夥甚至還開心地對著轉播鏡頭比讚。

可惜的是，隨後登場的南韓，靠著流暢、俐落的動作編排，飆出全場最高的7.82分，也超越中華隊取得領先，所幸壓軸登場的伊朗，沒能再次撼動中華隊的排名，讓中華隊以0.02分些微差距，順利保住銀牌。

至於由蘇佳恩、陳以瑄和李婕瑜聯手出擊的女子團體品勢決賽，在進行第2套自由品勢時，陳以瑄最後一個空翻落地時因重心不穩、頓了一下，所幸瑕不掩瑜，仍獲得6.93的高分，最後南韓則以7.240奪得金牌。

中華男、女團品勢摘銀，也是繼昨天蘇佳恩在女子個人品勢奪銀之後，本屆世大運在跆拳道品勢項目，累積已拿下3面銀牌。

2019年拿坡里世界大學運動會蘇佳恩在跆拳道品勢女子個人賽獲銀牌，奪下台灣在跆拳...
2019年拿坡里世界大學運動會蘇佳恩在跆拳道品勢女子個人賽獲銀牌，奪下台灣在跆拳道的首面獎牌。 截圖自CTUSFSSU臉書
分享

世大運
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

世大運創佳績 蔡總統臉書祝賀並籲國人加油支持

2019-07-08 21:16

世大運／3：1退智利 中華男排收8強門票

2019-07-08 20:30

世大運／不敵澳洲 女籃無緣4強淚灑拿坡里

2019-07-08 08:14

世大運／單槓摘金 唐嘉鴻：吃披薩慶功

2019-07-08 07:46

世大運／桌球男團 中華隊奪銀平隊史最佳

2019-07-08 03:05

世大運／跆拳道品勢 蘇佳恩女子個人賽奪銀

2019-07-08 02:53

世大運／唐嘉鴻單槓摘金 體操2金1銀1銅寫新頁

2019-07-08 02:11

世大運／端出「湯瑪斯迴旋」 李智凱鞍馬2連霸

2019-07-08 00:29

世大運／女子10公尺空氣手槍 余艾玟第6名作收

2019-07-07 20:13

世大運／再度完美落地 李智凱鞍馬二連霸

2019-07-07 18:41

世大運／王星皓游泳奪銅創新猷 目標4百混奧運A標

2019-07-07 15:37

世大運／台灣第一人！ 王星皓游上頒獎台

2019-07-07 08:23

世大運／體操全能賽 李智凱鍍銅寫紀錄

2019-07-07 00:02

世大運／李智凱奪全能奪銅 7日拚鞍馬二連霸

2019-07-06 22:41

世大運／不定向飛靶混雙 楊昆弼、劉宛渝射下銀牌

2019-07-06 22:12
看更多

熱門文章

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

2019-07-08 07:00

NBA／向伊古達拉致敬 勇士打算退休9號球衣

2019-07-08 09:02

NBA／雷霆若交易衛少 傳火箭、活塞躍躍欲試

2019-07-08 12:05

NBA／公鹿計畫成真 希臘怪物兄弟同隊

2019-07-08 10:05

NBA／雷納德捨湖人就快艇 洛時：關鍵在高層

2019-07-08 15:25

NBA／杜蘭特告別35號 新籃網戰袍改穿7號

2019-07-08 12:43

MLB／捕手遭惡意衝撞 天使要大聯盟給交代

2019-07-08 14:36

NBA／多隊競逐衛少 外媒：尼克不該跟進

2019-07-08 15:01

MLB／紅人無袖球衣太吸睛 普伊格秀超猛二頭肌

2019-07-08 11:14

NBA／巴特勒投奔邁阿密 熱火傳奇韋德功不可沒

2019-07-08 12:40

日職／王柏融4打席掛蛋 中田翔雙響火腿4連勝

2019-07-08 20:15

MLB／大谷與楚奧特再同場開轟 賽後不適拒受訪

2019-07-08 09:01

NBA／球星轉隊背號玩大風吹 詹皇讓出23號

2019-07-08 12:15

羽球／球后累積135周 戴資穎新戰袍亮相

2019-07-08 10:58

Jr.NBA／提問來者不拒 蓋里納利認為KD最難守

2019-07-08 15:22

世大運／唐嘉鴻單槓摘金 體操2金1銀1銅寫新頁

2019-07-08 02:11

MLB／誤以為再見分 薛則記錯局衝出慶祝超尷尬

2019-07-08 10:34

NBA／交易凍結期結束 籃網正式簽下厄文

2019-07-08 13:00

世大運／不敵澳洲 女籃無緣4強淚灑拿坡里

2019-07-08 08:14

中職／明星隊票選先發 兄弟八人悍將掛零

2019-07-08 16:46

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

中職／味全龍持續補強 戰力外招攬五人

2019-07-08 16:54

中職／明星賽不走歡樂路線 洪總籲別再脫軌

2019-07-08 18:29

熱火遲來的巴特勒 萊里的浴火重生之術

2019-07-08 18:41

Jr. NBA／3戰2勝制決賽 泰山放話2戰結束

2019-07-08 14:07

Jr. NBA／蓋里納利離台前給忠告：念書很重要

2019-07-08 13:10

MLB／阿隆索半季30轟 還刷新國聯菜鳥打點紀錄

2019-07-08 09:44

世大運／單槓摘金 唐嘉鴻：吃披薩慶功

2019-07-08 07:46

MLB／葉力奇背傷退全壘打賽 運動家查普曼遞補

2019-07-08 07:58

日職／陽岱鋼敲勝利打點 打擊率升到2成99

2019-07-08 20:57

中職／劉基鴻有簽約共識 葉君璋：目前進度快

2019-07-08 16:14

中職／彭政閔最後明星賽 陳連宏公布定位

2019-07-08 19:34

日職／ 王柏融4支0 對羅德打擊率掉到1成07

2019-07-08 20:25

世大運／桌球男團 中華隊奪銀平隊史最佳

2019-07-08 03:05

女足世界盃／美國退荷蘭寫連霸 隊長囊括兩大獎

2019-07-08 11:46

中職／8月4日斗六報到 味全龍想找二軍對戰

2019-07-08 17:21

MLB／今日戰績表 明星賽前道奇60勝領先聯盟

2019-07-08 14:50

中職／彭政閔連15年人氣王 生涯最後明星賽亮相

2019-07-08 15:04

溫網／不敵美國非種子女將 球后芭蒂止步16強

2019-07-08 20:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top