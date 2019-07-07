世大運／體操全能賽 李智凱鍍銅寫紀錄

2019-07-07 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／綜合報導



李智凱在拿坡里世大運體操全能項目奪銅。 圖／大專體育總會提供 分享 facebook

我國體操好手「鞍馬王子」李智凱，昨天在二○一九年拿坡里世大運體操男子全能決賽以總分八十三點九五○分鍍銅，也是體操隊在世大運史上首面全能賽獎牌，今天晚間他將在鞍馬力拚二連霸。

為了在十月的世錦賽直接取得東京奧運門票，李智凱近來全力備戰全能項目，他先在六月的體操亞錦賽中，以八十三點六六六分拿下我國在亞錦賽史上首面全能金牌，隨後在世大運繼續尋求突破。

李智凱在上屆台北世大運全能決賽排名第七，資格賽繳出八十三點八○○分、排名第三晉級決賽，僅次於日本好手萱和磨八十六點六○○分、谷川翔八十四點九○○分。

李智凱目標東京奧運。 圖／大專體育總會提供 分享 facebook

決賽前四項，李智凱在地板獲十四點二五○分、鞍馬十五點二二五分、吊環十三點一五○分、跳馬十四點二二五分，以五十六點八五○位居第二。不過接下來的雙槓表現不如資格賽理想，僅獲得十三點八五○分，最後的單槓項目，李智凱拿到十三點二五○分，最終總分八十三點九五○分奪銅，而在單槓項目壓軸登場的谷川翔發生要命失誤，也摔掉了站上頒獎牌的機會。日本萱和磨摘金。

另外，前一天在男、女不定向飛靶個人賽都奪金的射擊好手楊昆弼、劉宛渝，昨天在混雙賽事最終以卅六分摘銀，不過賽前被評估有望奪牌的男子十公尺空氣步槍好手呂紹全，則因狀況不佳，止步資格賽。