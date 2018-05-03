回響／新北砸千萬 坪林盼來簡易自來水

2018-05-03 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



新北坪林大林里的里民飲用水都是從山區牽水管到住家，圖中小水窪就是百來戶居民用水。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

翡翠水庫保護區居民用水難，逾八成坪林住戶沒有自來水。新北市府水利局昨天表示，全面架設自來水有實際上的困難，但今年會投入千萬元以上經費，「至少可以協助設置簡易自來水」，改善現有困境。

翡翠水庫啟用滿卅年，聯合報昨天專題報導水庫保護區限制多，產業、居住都面臨難題。大台北居民打開水龍頭就有乾淨的自來水可用，但保護區內坪林人口約六千五百人，為保護水源，至今仍有八成以上居民「看得到水，喝不到自來水」，得看老天臉色從深山接管山泉水。

「延管經費太龐大是最嚴重的問題」，新北水利局表示，在偏遠山區拉自來水管線問題很多，光以經費來說，就不是一般家庭能夠負擔。在坪林山區拉一條自來水管線到家戶，費用不是幾萬元或幾十萬元，而是數百萬甚至上千萬元，且須住戶自行負擔，誰有能力又願意？

坪林區公所近年也已注意到供水問題，逐步協助居民架設簡易自來水。今年水利局也決定投入資源，預計補助千萬元，希望逐步擴增簡易自來水設施，解決保護區居民用水「難」的困擾。

「早就該提出來了」，當地民眾說，坪林人受到太多的委屈，很不公平。台北水源特定區管理局雖也有補助，但需要改善的地方太多，分攤開來效益就很有限。他們不期待有優於外地人的待遇，只求政府能夠平等看待，沒有理由犧牲保護區居民的用水權，行政部門多年還視為理所當然。