圖輯／翡翠水庫水源區居民的日常 你很難想像

2018-05-02 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱德祥 ╱即時報導



1987年6月興建完工的翡翠水庫肩負著大台北的供水重任，但是許多人不知道在方便的自來水源頭，是許多人犧牲了權益維護著水源的品質，長年的限建，水源區的住戶守著無法擴大的祖居，如果是子孫繁茂的家族回老家時，得擠在狹小的舊房子裡，家裡也沒有自來水，得自己去山區找水源拉水管。

石碇小格頭獅頭山近年來因為山頂附近可以俯瞰翡翠水庫酷似鱷魚頭的島嶼風貌，而成為一條熱門的山徑。 每逢假日，這裡會有許多人包車來賞景，美景的背後卻隱藏著許多住戶不便的心聲。

位於翡翠水庫集水區的石碇區北宜路五段竹坑巷26號，因年久失修，屋頂得全部用鐵皮包起來才不會漏水，有的房子還是舊有的土角厝，住在這裡的後代高奕緯爬上土角厝的閣樓，他表示以前這裡二樓和一樓都要住人，為了保護土角厝的牆，還找了塑膠布大海報包起來。

位於翡翠水庫集水區的石碇區北宜路五段竹坑巷28號之3號，因年久失修漏水，屋頂也全部用鐵皮包起來，後方牆面還用各種加強工事來防風雨。

住在翡翠水庫集水區的石碇區北宜路五段竹坑巷24號的高秀珍阿嬤家，為了防漏水，花了五百萬把舊房子包起來，阿嬤說你猜的出來花多少錢嗎，五百萬喔。花了五百萬把舊房子包起來，外面看起來像別墅，但是裡面仍是以前的舊格局，廚房內新舊廚具雜陳，顯的很擁擠。

坪林山明水秀，風景美麗，這裡的住戶也是面臨一樣的問題。黃櫸皮寮阿嬷王林阿嬌家後方山坡的茶園因為缺水，有些茶葉快枯死了。阿嬷用家後方山坡二個大水筒儲水作為生活用水，坪林山坡地住家幾乎都仰賴水筒儲水作為生活用水，靠天下雨得來的儲水不穩定，水資源很珍貴。阿嬷在地上種玉米，他說要用網布蓋住幼苗保水，土才不會很快乾掉。