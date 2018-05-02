放寬水庫保護區老屋整建 居民期待又怕受傷害

2018-05-02 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市坪林、烏來及部分石碇、雙溪、新店等地區，1982年因大台北水源特定區成立被劃為保護區，房屋禁止增建、改建，新北市都市計畫施行自治條例日前三讀通過，對保護區老屋增改建有條件鬆綁，但法令還需中央核備，居民期待又怕受傷害，擔心最後「還是一場空」。

「早期房子不到15坪，30年過去怎麼夠住？」烏來楊姓居民說，早期烏來建照不用15坪就可申請，劃入保安保護區後房屋不能擴建，但家裡人口增加擠不下，臨時搭建鐵皮棚架應急，又擔心哪天會被拆。

石碇區格頭、永安兩里也是保護區，記者前往永安里山區，里內很多都是早期蓋的平房，即使屋前屋後還有空地，距離水庫有段距離，但因不能增改建，只能重貼磁磚、換鐵皮屋頂「拉皮」，有的閣樓勉強用輕鋼架跟木板隔出2樓，增加房間。

格頭里長陳秀蓉說，當地房屋老舊破損也不能徹底改善，居民的小孩長大、結婚，逢年過節家族團聚，想過夜只能擠在一起睡，更別說有的年輕人想舉家回鄉，老家卻沒空間居住。

永安里長高炳煌則說，照規定當地居民整修房屋若規模過半，要提交水土保持計畫，得請專業技師簽證，費用動輒卅、四十萬元，「簽證費用都快比整修費用高」。

民進黨新北市議員陳永福說，大台北水源保護區的限制有其必要，但有時執行太過，此次自治條例三讀通過，希望能讓集水區居民跟其他新北市民一樣，有改建房屋的基本權利。

然而石碇區公所卻對法令能否過關態度保留，官員私下透露，水源局並不樂見老屋改建鬆綁，自治條例還需送內政部轉行政院核備，一旦遭認定與國土計畫法等中央法規抵觸，「說不定還是一場空」。

水源局副局長劉秀鳳強調，水源局的立場就是一定要做好水土保持和汙水處理，在這兩項前提下，只要中央核定通過新北市的自治條例，水源局都會配合，解決當地居住問題。

台北翡翠水庫管理局副局長李延財說，翡翠水庫是攸關五百萬人的重要水資源體，不希望有任何影響水質的行為。