坪林人的日常 水庫「保護區」宛如「限制區」

2018-05-02 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



世居翡翠水庫保護區的居民，交通不方便、老屋難更新、水源受限制，表面名為水庫「保護區」，實際宛如水庫「限制區」。

從台北市開車到坪林區黃櫸皮寮，從地圖看似車程不用卅分鐘，但一開到黃櫸皮寮就是蜿蜒山路，有時候連Google Map都會鬼打牆，每一段路都似曾相識，每一顆茶樹幾乎都一模一樣，十足考驗智慧與耐性。

在山區看門牌問路是很愚蠢的事，因為山區根本沒有門牌。這次上山採訪以為問到地址就夠了，結果就迷了路，暈頭轉向中好不容易看到巡邏員警，但他也只能模糊指著「大概再轉兩個彎的方向」，外地人闖入水庫保護區常有「牧童遙指杏花村」錯覺。

不過，城市人的異常，正是坪林人的日常；交通雖然不便，但坪林人早就習以為常。黃櫸皮寮一帶目前一周安排兩班小巴士免費載居民到坪林市區購物，來回限時兩小時內完成。阿公、阿嬤說，「二小時買菜夠了啦，又不是要逛街」。

七十八歲的坪林粗窟里鄰長王文發定期要到台北市振興醫院看病，清晨六時不到就騎機車去搭首班公車到新店站搭捷運、再換公車到醫院，看一次病往返至少六小時、換乘三種交通工具。

這次造訪，阿公不在家，阿嬤王林阿嬌負責接待我們。閒話家常間，聽見山腳下一台野狼「噗噗聲」從遠馳近，原以為是郵差先生送信來，結果是親戚王邦傑充當信差，「郵差把信集中放在山下村長那裡，叫我有空一起拿上來」。

退休的王邦傑平常在坪林茶葉博物館當守衛，偶爾上山晃晃串門子，大嗓門的他說，「我已經退休回來，竟是這裡最少年的，哈哈哈！」

「隔壁那棟的獨居老奶奶去年往生，隔天才被發現。」王邦傑吐了口煙，彷彿嘆了口氣。

王文發夫妻世居坪林山區，從出生、長大、談戀愛、成家，都離不開黃櫸皮寮。阿嬤的兒子在台北市有房子，問她為何不搬去台北市，生活比較方便？她咧著嘴挖苦說，「幹嘛住台北，那麼小，關粉鳥啊？」

看著水庫區藍天白雲，阿嬤的笑聲迴盪在大山大水間，對她而言，自由自在遠勝過都市叢林，也讓我們這些天龍國的「城市粉鳥」臉上三條線。

前台北縣長周錫瑋任內曾爭取坪林、石碇地區接水管，經費上看十幾億；雙北協商十幾次都破局，因為北市要求北縣自付接管費。周錫瑋說，大台北居民喝翡翠水，「飲水要思源，這對水源區居民實在太不公平。」