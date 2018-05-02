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逢枯水期…「水庫女孩」 上學 1小時山路繞昏頭

2018-05-02 09:20聯合報 記者卜敏正╱即時報導

除了翡翠水庫保護區生活受到限制，十一歲女孩劉柔均家住嘉義縣大埔鄉曾文水庫旁永樂村埔頂，是村裡唯一小學生，因學校在水庫對面，平日須搭船再轉車到校；但每年二月至六月逢枯水期水庫無法行船，就得乘車翻山越嶺，至少要一小時才能到學校，這五個月時間每天不到六點就要起床。

「水庫女孩」劉柔均住大埔鄉曾文水庫旁永樂村埔頂，五歲開始經常由父親劉政艷開車，載...
「水庫女孩」劉柔均住大埔鄉曾文水庫旁永樂村埔頂，五歲開始經常由父親劉政艷開車，載她翻越廿公里山路到大埔國小上課。記者卜敏正／攝影 卜敏正
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大埔國小四年級劉柔均，五歲開始每天清晨由父親劉政艷開車，載她翻越廿公里山路到大埔國小幼兒園上課，下午父親再接她回家。進小學後，她改從永樂村的埔頂碼頭搭鄉公所交通船，橫越水庫到大埔情人公園碼頭，再搭校車到校，一趟約廿分鐘。雖然上下學「舟車勞頓」，但比起枯水期的上學路，已算輕鬆。 

每年二月到六月，是曾文水庫乾涸期，交通船停駛，她得改搭校車上學，每天六點廿分就要出門，花一個多小時才能到學校。

「她上課真的辛苦！」大埔國中小校長林子欽表示，過去有多名中小學生住永樂村，須跋山涉水搭船上學；近年學生陸續畢業、搬遷，只剩劉柔均一人，大家因此叫她「水庫女孩」。

林子欽說，每年二月中旬開始，交通船停駛後改由校方派車接送，車子繞水庫北側蜿蜒山路，翻山越嶺，平時路況尚可，但道路兩側多是水庫、山壁或山林，彎來繞去連駕駛都會暈車。

劉柔均笑著表示，雖然每天六點不到就要起床，但村裡沒玩伴，喜歡到學校讀書、參加社團、跳舞活動，搭車雖然辛苦　但可以沿途看到飛鼠、獼猴等小動物，「也很開心」。

有空就載女兒上下學的劉政艷說，幾十年來埔頂村民不斷建議政府在頂埔與情人公園碼頭間搭觀光吊橋，不僅可成為水庫景點，居民進出也方便，但一直無法如願。

「已很久沒有聽到建吊橋這個建議了！」永樂村長陳金長說，宋楚瑜擔任省長期間承諾在埔頂與情人碼頭間，興建一座小型車可通過的吊橋，省府交通處後來探勘，還表示省府將出三億元，居民高興不已，沒想到隔年突然廢省，成為泡影。

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