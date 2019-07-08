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電磁波會引雷…戶外聽到雷聲 千萬別用手機

2019-07-08 00:48聯合報 記者劉星君鄭朝陽張弘昌陳夢茹王駿杰／連線報

雷電擊中住宅，常會造成家電損害。 圖／聯合報系資料照片
雷電擊中住宅，常會造成家電損害。 圖／聯合報系資料照片
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現在到九月常有雷雨天氣，專家提醒民眾要檢查屋頂避雷針功能，以免電器壞了後悔莫及。

天氣風險公司總經理彭啟明說，國內建築法規要求集合住宅、商辦大樓等要裝避雷設施，但多數都忽略「避雷針是否還健在？」有的避雷針被颱風吹壞，有的則是被雷的瞬間高壓電打壞，等到家電莫名其妙故障還找不到原因。

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彭啟明表示，由於多數民眾漠視防雷擊，國內檢測避雷設施的產業也不蓬勃，只有少數業者服務台北一○一大樓等商辦大樓，住宅大樓的防雷準備令人擔憂。

苗栗台電營業區處規畫課長廖鴻泉說，打雷是瞬間高壓電，至少好幾萬伏特起跳，如果避雷針失效，雷電會沿管線入侵屋內破壞電器，雷雨季除確保避雷針正常，拔電器插頭也能防患未然。

他說，雷電會擊中戶外較高的尖頂、高大樹木和空曠地涼亭等建物，所以不能在這些地方躲雷電，不得已要到戶外最好穿膠鞋，有絕緣作用。在戶外聽到雷聲千萬不能使用手機，手機電磁波會引雷。打雷時要遠離建築物外露的水管、煤氣管等金屬物體及電力設備，曬衣服用的鐵絲不要拉到窗戶、門口。

至於台鐵、高鐵等列車若遇雷擊，台灣鐵道暨國土規劃學會表示，列車都有導電回路設計，結合制高點裝避雷針防落雷擊中列車。

聯新國際醫院急診科醫師金霍歌表示，人遭雷擊時，電流會導致心臟停止，身體會產生焦黑狀傷口，大部分傷者送醫時已呈昏迷、意識不清，嚴重時喪命。他建議，雷擊傷者若意識清醒，應在安全處平躺待援，若心臟停止但仍有呼吸，應盡速施以心肺復甦術。

彭啟明台電台鐵建築
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